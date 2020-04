El Govern demanarà que Menorca entri en fase 1 a partir de dilluns

La presidenta de la Govern Balear, Francina Armengol, ha anunciat que aquest dijous sol·licitarà el Ministeri de Sanitat que l'illa de Menorca entri en la Fase 1 de desescalada, juntament amb Formentera, el dia 4 de maig.

Segons ha explicat aquest dimecres Armengol en una roda de premsa telemàtica, el Consell d'Eivissa consultarà amb els ajuntaments i agents socials i econòmics si consideren que l'illa podria entrar en aquesta fase el dia 4 per així sol·licitar-ho a el Govern central.

"Entenem que sanitàriament podríem començar en fase 1 a les illes de Formentera, de Menorca i Eivissa el dia 4 de maig i preparar-nos perquè Mallorca ho faci el 11", ha indicat Armengol.

No obstant, ha assenyalat que el president de Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha demanat aquest dimecres, durant la reunió amb les institucions insulars, consultar aquesta decisió amb els alcaldes dels municipis de l'illa i amb els agents socials i econòmics.

MESURES PER A LA FASE 1

Durant la roda de premsa telemàtica, la presidenta ha reiterat el seu suport a el pla de desacalada de Govern de Sánchez. "Hem analitzat el pla que el Consell de Ministres va aprovar ahir i estem contents perquè s'han entès les diferents circumstàncies dels territoris, en concret a l'illa de Formentera", ha indicat.

En cas que el Ministeri de Sanitat aprovi la proposta del Govern, Menorca, Eivissa i Formentera entrarien en fase 1 aquest proper dilluns. Armengol ha recordat algunes de les mesures que es contemplen com l'obertura del petit comerç i les terrasses (amb el 30% de l'ocupació), obertura d'allotjaments turístics excloent zones comuns o començament de les visites als llocs de culte (a l'30% de la seva capacitat).

La presidenta ha assenyalat que s'està realitzant treball des dels diferents sectors perquè la lleugera obertura sigui segura. "Tots hem de ser responsables amb com ens compartim a l'espai públic", ha indicat.

En aquest sentit, ha recordat que el Govern recomana l'ús de mascaretes i que durant les fases de desescalada i que és important mantenir la distància de seguretat, així com les mesures d'higiene. També ha indicat que caldrà posar mampares en alguns locals i buscar horaris per protegir els col·lectius més vulnerables.

"Hem demanat que els ajuntaments tinguin capacitat d'ordenar les activitats per evitar aglomeracions que és el que perjudica la malaltia i és el que fa que hi hagi possibilitat de més contagis", ha assegurat.

Armengol ha assenyalat que si l'obertura a les Illes --a excepció de Mallorca-- fos possible el 4 maig es va augmentarien els controls als ports d'Eivissa i de la Savina, i en cas que Menorca entrés en fase 1 també es faria en els aeroports.

"Hem ampliat les proves de PRC i anticossos, i s'ha definit una estratègia perquè molt important que si hi ha un contagi puguem detectar-ho de la forma mes ràpida possible", ha explicat.

D'altra banda, ha recordat que "és fonamental l'actitud de la població". "Fins ara ho hem fet molt bé, som conscients que ha significat molt sacrifici a nivell econòmic i personal", ha assegurat Armengol felicitant a la ciutadania pel seu compromís durant l'estat d'alarma.

TURISME I MOBILITAT

Pel que fa a la mobilitat durant la desescalada, Armengol ha explicat que s'està treballant per canviar l'ordre ministerial i avançar en els desplaçaments entre illes. "El primer és obrir cada illa internament i després prendre decisions que s'haurien d'anar demanant als ministeris corresponents", ha indicat.

En aquest sentit, ha recordat que tot i que Balears és una comunitat uniprovincial, tant l'Executiu central com el Govern, han considerat que era millor prendre cada illa com a província.

D'altra banda, la presidenta ha assegurat que per als vols interilles es plantejarà amb el Ministeri de Mobilitat les possibilitats per incrementar el nombre, així com els vaixells, a mesura que es vegi com funciona la desescalada.

Armengol ha assenyalat que l'obertura a nivell nacional i internacional serà més tard i que és un assumpte competent de l'Executiu central i de la Unió Europea. "És fonamental que el Govern arribi a un acord a nivell europeu perquè es garanteixin les mesures sanitàries en els aeroports", ha assegurat.

Pel que fa al turisme, la presidenta del Govern ha recordat que "el turisme serà una de les activitats més complicades per depèn que la gent de fora pugui venir a Balears". "Si volem ser una destinació segura, hem de treballar en això", ha apuntat.

PLA DE RECONSTRUCCIÓ AUTONÒMIC

Armengol també ha explicat que seguirà insistint a Govern perquè els ajuntaments i consells insulars puguin utilitzar els romanents. "No té sentit que estiguin en els bancs", ha assenyalat. A més, la presidenta ha assegurat que és fonamental "que es puguin utilitzar en aquests moments d'extrema necessitat".

Així mateix, s'ha pronunciat sobre el pla de reconstrucció econòmic per a Balears i ha assegurat que s'ha ofert a col·laborar amb la resta de partits polítics, consells insulars, ajuntaments i agents socials i econòmics. "La situació econòmica que viurà l'illa és molt dura i treballarem perquè no ho sigui tant", ha indicat.

Finalment, Armengol ha mostrat la seva solidaritat amb les famílies que han perdut alguna persona a causa del coronavirus, un total de 185 víctimes a Balears fins aquest dimecres. Així mateix, ha destacat les bones xifres que s'han registrat en les últimes setmanes: "Per primera vegada estem per sota dels 500 positius actius i per sota 300 hospitalitzats a l'illa de Mallorca".

A més, ha insistit que s'aniran realitzant més test mesura que avanci el desconfinamiento. "Som una comunitat avançada, a finals d'aquesta setmana tindrem el 100% dels residents i els treballadors, estem fent-ho per al personal sanitari, i després ho farem amb els casos probables", ha assenyalat.