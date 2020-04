Peñas de la Real y el Eibar llaman "insolidarios" a LaLiga y la Federación

Las peñas de los equipos de Primera de Gipuzkoa rechazan firmemente la forma de cerrar la temporada que plantea LaLiga, con el consentimiento del Consejo Superior de Deportes, y la complicidad de la Federación Española de Fútbol. El colectivo 'Bultzada TxuriUrdina', uno de los más relevantes de las peñas de la Real Sociedad se ha unido a la protesta que también hizo la Federación Internacional de peñas del Eibar, juntándose con las aficiones del resto de clubes de la máxima categoría. Califican de "insolidaria" la forma de cerrar la temporada en el fútbol española que plantean los principales organismos del del país, sin tener en ningún caso para nada en cuenta a los aficionados, ese gran olvidado al plantea un fútbol con las gradas vacías, y no intentar al menos esperar a que se pueda jugar con la presencia de público.

"No estamos de acuerdo con el retorno de la liga y menos si sólo piensan en sus negocios y beneficios. Es muy significativo que estos mafiosos, estando en la situación que estamos, no le den ninguna importancia a lo que ocurre. Aún sabiendo que la salud y la vida de la gente está en juego, tienen intención de que se celebren partidos de fútbol, que no es algo ni mucho menos prioritario para la sociedad en la situación que estamos viviendo", dicen los aficionados de la Real Sociedad, visiblemente molestos con todo lo que rodea al fútbol y sus intereses. "Queremos mostrar nuestro absoluto rechazo ante el anunciado propósito de la liga de retomar la competición a toda costa y a la mayor brevedad posible sin tener en cuenta el agravio y la insolaridad que eso supone para el con el resto de sectores de actividad deportiva y no depprtiva. Plantea un escenario absolutamente obsceno que únicamente responde al delirio de grandeza económica de sus sectores, delirio basado en un sentimiento de total impunidad moral", añaden los seguidores armeros.

Los aficionados de la Real que forman la 'Bultzada txuriurdina', que son mayoritariamente los que se sientan en la grada Aitor Zabaleta y contribuyen a mejorar de forma significativa el ambiente del 'Reale Arena'piden "solidaridad" a LaLiga a la hora de plantear la vuelta al fútbol. "Quieren los estadios vacíos y sus bolsillos llenos mediante los derechos de televisión. Y no lo vamos a permitir. Porque, ¿dónde quedan los derechos de los aficionados? ¿Alguien nos ha tenido en cuenta? Porque no sólo es cuestión de salud", concluyen. Los aficionados lanzan a LaLiga una especie de amenaza de cara al futuro a sus clubes al incluir el fútbol dentro de las actividades "socialmente irresponsables" y su negocio habrá "descendido". Recuerdan que "el fútbol ya existía antes de que la LFP llegara y así seguirá siendo cuando se vaya". Una clara alusión a que el fútbol sin afición en las gradas no tiene ningún sentido.