BilletesDeAqui, una iniciativa social de apoyo al comercio

La ex-agencia de publicidad donostiarra Dimensión, a través de su laboratorio de innovación social Rezink, ha puesto en marcha la iniciativa sin ánimo de lucro #BilletesDeAquí. Consiste en una sencilla acción social y reivindicativa, cuyo objetivo es visibilizar la situación del comercio local, destacar la labor económica y social que este tipo de establecimientos hacen en sus ciudades, y reforzar su vínculo con los consumidores.

La idea es sencilla: coger un billete (o más de uno), escribir en él el nombre de la localidad donde reside la persona y el hashtag #BilletesDeAquí, antes de ponerlo en circulación en un comercio local de su entorno.

Además, desde Rezink-Dimensión invitan a que se comparta ese billete en redes sociales con el hashtag #BilletesDeAquí, citando el establecimiento en el que se quiere gastar, como muestra pública de apoyo.



La irrupción de plataformas digitales, la competencia insostenible de los grandes almacenes, las cadenas de tiendas y los nuevos hábitos de compra en internet amenazan la supervivencia del pequeño comercio. Y, si la situación no era ya suficientemente dramática para el sector, la Confederación Española del Comercio (CEC), estima que con la crisis del coronavirus, un 20% de los comercios locales va a tener que cerrar. Esto se traduce en 80.000 establecimientos, con una destrucción de 240.000 empleos.

En el actual escenario, con la mayor parte del comercio cerrado por la activación del estado de alarma, y con la incertidumbre de no saber si podrán volver a subir la persiana cuando la situación vuelva a la normalidad, la ex-agencia de publicidad Dimensión ha puesto en marcha la iniciativa #BilletesDeAquí, con el objetivo de impulsar la economía circular, a través de una acción ágil y sencilla que permita mantener los billetes circulando en su zona.



El presidente y director creativo ejecutivo de Dimensión, e impulsor de esta iniciativa, Guille Viglione, considera fundamental apoyar a este sector: “El comercio local vertebra nuestras ciudades y pueblos, y con #BilletesDeAquí hemos querido generar un elemento movilizador que haga prender la chispa del activismo y la solidaridad con este sector”.



Varios estudios han demostrado que el dinero en metálico que se gasta en comercios locales circula al menos tres veces antes de desaparecer en la economía general. Cuando un billete se queda en una zona, pasa de mano en mano, y todo el entorno se beneficia. Pagando en metálico no hay comisiones a terceros que reduzcan el margen de beneficio del comercio local.





#BilletesDeAquí ha contado para su lanzamiento con el apoyo de los periodistas Iñaki Gabilondo y Xabier Euzkitze, que se han querido sumar a este movimiento poniendo voz al vídeo de presentación del mismo, una emotiva reflexión sobre lo que aporta a nuestros pueblos y ciudades el comercio local. Iñaki Gabilondo ha locutado la versión en castellano, y Xabier Euzkitze la de euskera. Aquí podéis ver el vídeo en castellano:





Son varios los artistas que también han querido sumarse al lanzamiento de este movimiento a favor del comercio local, aportando un plus que ha consistido en dibujar o escribir en los billetes algún elemento representativo de su ciudad. Es el caso de Judas Arrieta, Ángela Alonso, Lucía Camarena, Anna Aromir, Óscar Casla, Asier Sanz, Ane Meoki, Isabel Mancebo, María Camarena, y Txema Ruiz.

Todas esas obras y la razón de ser del proyecto se pueden conocer en la web del mismo, billetesdeaqui.com, y en sus redes sociales: Facebook, Twitter, e Instagram, donde se compartirán las imágenes de los billetes que publique la ciudadanía en sus redes sociales con el hashtag #BilletesDeAquí e indicando en qué comercio lo pondrán en circulación.



#BilletesDeAquí surge para apoyar al comercio local, pero también necesita de su implicación para poder expandirse. Por ello, desde Rezink-Dimensión están dando a conocer la iniciativa a los comercios de manera directa, y también a través de las federaciones y asociaciones del sector, quienes piden a sus asociados que acepten estos billetes, que son válidos para los bancos.