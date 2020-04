Borja Camus: "Estábamos en el mejor momento de la temporada y esto nos ha cortado la trayectoria"

Borja Camus, está acostumbrado a convivir con el deporte desde que se acuesta hasta que se levanta. Además de ser el capitán de la Gimnástica, trabaja como coordinador en un gimnasio y ante la situación actual, está confinado en Polanco sin poder realizar ninguna de sus pasiones.

Este parón por la pandemia del COVID-19 ha cortado a la Gimnástica en un momento de la temporada en el que se empezaba a postular como candidato a disputarle la primera plaza al Laredo, algo impensable tras el duelo directo que ambos disputaron en El Malecón, con Alfonso del Barrio todavía en el banquillo torrelaveguense.

Ahora, con Mateo García al frente de la nave gimnástica, las cosas han ido a mejor. "Estábamos en una buena trayectoria con varias jornadas haciendo las cosas bien y el Laredo se estaba dejando puntos, aunque todavía nos lleva una ventaja considerable", apunta el 'capi' blanquiazul.

Nunca se sabrá qué habría ocurrido de no haberse producido esta pandemia, pero las sensaciones de ambos conjuntos hacían presagiar que en la última jornada en San Lorenzo se dirimiría todo. Eso también lo lamenta Camus: "Estábamos en el mejor momento de la temporada y esto nos ha cortado la trayectoria".

Lo que parece más probable es que para decidir los ascensos a 2ªB se lleve a cabo un Play Off entre los 4 primeros clasificados del mismo grupo (Laredo, Gimnástica, Rayo Cantabria y Trope) a partido único y en una cancha neutral, una vez que se hayan reiniciado las competiciones profesionales (Primera y Segunda División).

En este sentido, Camus cree que se adopte la decisión que se adopte, siempre va a haber perjudicados. "Todas las propuestas que se planteen van a beneficiar a unos y perjudicar a otros, si se decide ese Play Off vamos a luchar a muerte por ese objetivo, hay que aclimatarse a la situación", dice.

Pero lo que no pierde de vista el zaguero del cuadro torrelaveguense es que, en esta situación, el fútbol pasa a un segundo plano: "Hay muchas cosas que solucionar antes del fútbol pero tenemos ganas de que se reinicie para luchar por el objetivo del ascenso".

Para ello, aunque en precario, los jugadores siguen entrenándose en sus casas para no perder la forma en demasía con un plan específico que les ha mandado el preparador físico, Adrián Lavín, que adaptan con lo que cada uno tiene en sus casas.

En lo económico, la Gimnástica presentó un ERTE para sus trabajadores y que en el caso de los futbolistas solo afecta a los 3 que tienen ficha profesional. La última mensualidad que se pagó a los futbolistas fue la del mes de febrero y Borja explica que "la situación está un poco en el aire, cuando se retome tendremos que ponernos de acuerdo con el club".

Por último, y preguntado por los posibles problemas con la duración de los contratos si la competición se prolonga más allá del 30 de junio, el capitán de la Gimnástica apunta que "quienes acaben el 30 de junio me imagino que les den una prórroga y no haya problema, nosotros no tenemos cedidos como pueda haber en otros clubes y en mi caso personal, tengo el año que viene de contrato todavía".