Este viernes se celebra el Primero de Mayo sin manifestaciones en la calle en estos tiempos de coronavirus. Los sindicatos insisten, los datos sobre la afección de la crisis provocada por el Covid 19 no reflejan la verdadera magnitud de la situación que se verá en los próximos meses. Abril acaba con casi 65 mil personas afectadas, 64.992, por ERTES en la provincia de A Coruña con 13.804 expedientes de regulación de empleo activados. En Galicia son 230 mil los trabajadores y en cerca de 36 mil ERTES.

Que la crisis no se salde con recortes sociales

Los sindicatos subrayan que a pesar de los ERTES, que son una solución temporal, ya hay trabajadores que han perdido su empleo. Reivindican que la crisis que provoca el Covid 19 no se salde con recortes sociales como la de 2008.

Xabier Filgueira, secretario comarcal de la CIG advierte de que siguen vigentes las reformas laborales muy lesivas para los trabajadores: "O temor que temos é que non se lexisle na dirección adecuada e que as medidas que xa se rexistraban na reforma laboral sexan as recetas que se apliquen agora, porque o que se faría sería empeorar a situación."

Considera insuficientes las medidas del gobierno porque no protegen a los empleados eventuales ni a los dependientes de ETTs. Pide que se desarrollen en Galicia los sectores productivos básicos para salir de la crisis.

Convocatorias virtuales y 'de balcón'

La CIG llama a colocar banderas rojas y de Galicia en las ventanas y a cantar la Internacional a las doce. CCOO y UGT organizarán manifestación virtual.

CCOO y UGT commemoran el Primero de Mayo bajo el lema "Traballo e Servizos Públicos. Outro modelo social e económico é necesario". Piden un cambio de modelo productivo que incentive la industria y el sector agroalimentario.