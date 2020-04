Almeida permitirá ampliar terrazas y horarios para compensar la reducción de aforo

El Ayuntamiento de Madrid está estudiando ampliar las terrazas de la capital para que puedan utilizar todo el aforo que tienen reconocido y compensar de esta forma la limitación del 30 % de ocupación establecida en la fase 1 de la desescalada, por lo que habría menos o los mismos clientes en mayor espacio.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho este jueves en la rueda de prensa telemática tras la Junta de Gobierno que tendrán que "articular fórmulas para que se pueda producir, para que se puedan abrir esas terrazas" ante el aforo del 30 % en la fase 1 del plan de desescalada y los sucesivos aumentos.

"No quiere decir que vaya a haber un aumento de ruido, no quiere decir que haya un aumento de aforo necesariamente, pero sí quiere decir que tenemos que tratar de que el aforo que tenga actualmente reconocido puedan utilizarlo en toda su extensión", ha explicado.

Ello pasa por "ampliar esas zonas de terrazas", ha señalado el alcalde, que ha pedido que los concejales de distrito se pongan "inmediatamente" en contacto con todas las asociaciones de vecinos que han expresado quejas o inquietudes para darles "la correspondiente respuesta", ha añadido.

La ampliación del espacio de las terrazas era una de las propuestas consensuadas entre el sector de la hostelería y el Consistorio, ha recordado la vicealcaldesa, Begoña Villacís, quien ha precisado que esa ampliación "no supone que vaya a haber más clientes". "De hecho, va a haber menos clientes, y más ahora que sabemos que va a ser el 30 por ciento el que se va a poder utilizar. Con estas cifras ya la hostelería está diciendo que no va a poder siquiera abrir", ha dicho.

Según las previsiones del Ayuntamiento se perderían 6 de cada 10 puestos de trabajo, lo que supone que se podrían llegar a perder alrededor de 30.000 empleos. "Es algo que no deberíamos asumir (...). Insistimos, ampliar el espacio no supone que vaya a haber más clientes, lo único que le estamos dando es una alternativa a la hostelería para que tenga un poco de oxígeno porque lo tienen muy complicado ya", por lo que "tenemos que aplicar esta medida", ha aseverado.

Además de ampliar el espacio de las terrazas, el Consistorio tiene previsto ampliar su apertura, tanto horaria como alargando la duración de la temporada. Villacís también ha explicado que las piscinas municipales no abrirán el 15 de mayo aunque no descartan "poder llegar a abrirlas" más adelante: "Estamos estudiando las medidas en que podrían abrirse con seguridad", ha abundado.

La portavoz adjunta de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha asegurado este jueves que su grupo se entera por la prensa de los planes de desescalada del alcalde José Luis Martínez-Almeida y ha afeado que el regidor critique en "otros" lo que ocurre en Madrid.

Según Maestre el Gobierno municipal no informa a la oposición ni le consulta antes de decidir los nuevos pasos a dar. "En el comité de crisis proponemos al Gobierno problemas que no han visto, toman nota, pero nunca hay una devolución de esas críticas constructivas que hacemos y nos enteramos de que el Gobierno parece que descarta poner en marcha carriles bici porque lo hemos leído en la prensa", ha criticado Maestre en una rueda de prensa telemática para presentar propuestas en movilidad. Almeida ha aclarado posteriormente que no lo descarta.

"Se podrían aplicar las mismas críticas que con razón Almeida y Villacís le están haciendo al Gobierno de España", ha apuntado la edil, que espere que cambie esta dinámica, dado que hace dos semanas propusieron los llamados Pactos de Cibeles, para acordar una reconstrucción consensuada de Madrid.

Pese a que el Gobierno no ha sido "generoso", Más Madrid se mantendrá en la línea de buscar un pacto y ofrecer su apoyo para enfrentar la crisis. “Esperamos que esa dinámica cambie y que el talante de Almeida no sea solo comunicacional sino sincero”, ha agregado Maestre.

Como excepción a esta falta de trabajo conjunto ha citado la reunión mantenida entre la delegada de Cultura, Andrea Levy (PP) y la concejala de Más Madrid en este área, Pilar Perea, donde evaluaron y comentaron gran parte de las propuestas del principal grupo de la oposición.

Preguntados al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el alcalde y la vicealcaldesa Begoña Villacís han asegurado que no entrarán en "dimes y diretes" y que no se han expresado quejas en los comités de crisis que se celebran cada semana.

La portavoz de Más Madrid, Marta Higueras, ha mostrado su respuesta y, en declaraciones remitidas a los periodistas ha destacado que ayer reiteraron por "enésima vez" solicitudes de información sobre las escuelas infantiles, os contratos de emergencia o la lista de espera para recibir ayudas alimentarias.

"En cualquier caso la ciudadanía nos dice que trabajemos en la reconstrucción de Madrid, el Gobierno puede contar con nosotros para eso y lo sabe", ha agregado Higueras, que quiere empezar a negociar lo que Más Madrid denomina Pactos de Cibeles, que a su juicio deben contar tanto con la oposición como con la sociedad civil.