Ayuso responsabiliza al Gobierno central del caos de la crisis y evita cualquier pacto de reconstrucción

En una larga sesión que comenzó a las 10 de la mañana y finalizó pasadas las 20 horas, Ayuso ha atacado frontalmente al Gobierno de Sánchez e Iglesias, al que ha señalado como verdadero y único responsable de una gestión de la crisis con la que ha sido extremadamente crítica. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado contra la izquierda por, explica, mentir -"reconozco mi error: fiarme de la izquierda. Les aseguro que no volverá a ocurrir", ha afirmado- y ha insistido en la buena labor de su ejecutivo, al que señala como el primero en actuar y referencia en España. También ha destacado su plan de choque en las residencias madrileñas. Madrid es la comunidad más golpeada por el coronavirus, con más de 60.000 casos y 8.105 fallecidos según los datos de este miércoles.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este miércoles que "no puede contestar" a la pregunta de si renovará los contratos de los cerca de 10.000 profesionales sanitarios que la Comunidad de Madrid ha contratado durante la crisis del coronavirus.

Según ha expuesto en un pleno de la Asamblea donde ha comparecido a petición propia para rendir cuentas de su gestión de esta crisis, no puede tomar tal decisión sin "ver la situación económica de la Comunidad de Madrid", hablar con el Ministerio de Sanidad o conocer la hoja de ruta de la desescalada.

Así ha respondido cuando el portavoz adjunto de Unidas Podemos, Jacinto Morano, le ha preguntado: "¿Va a rescindir usted los contratos de los casi 10.000 profesionales de la Comunidad de Madrid que nos han estado cuidando?". "No me va a acorralar para buscar corriendo un titular y echarme encima a los profesionales sanitarios (...) no me va a acorralar en un sí o un no, en un blanco o en un negro, porque no soy nueva", ha contestado Ayuso.

Hasta hace dos semanas, la Consejería de Sanidad madrileña había hecho un total de 9.477 contrataciones desde el inicio de la pandemia de coronavirus, de las cuales 7.638 son de personal sanitario y 982 de otras categorías profesionales, además de 857 contratos a estudiantes de último curso, sanitarios jubilados y extracomunitarios.

En la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada este miércoles, la Consejería de Sanidad ha informado de que los contratos que acaban el 30 de abril se prorrogarán hasta el 30 de mayo, según ha señalado en una nota de prensa el sindicato CCOO. Después, según CCOO, "no se prorrogarán los contratos a las mismas personas, sino que se ofertará el contrato para los refuerzos de sustituciones por vacaciones o para reforzar la actividad asistencial que se precise, a quien le corresponda por puntuación en cada una de las bolsas de empleo correspondientes".

Acusa a la izquierda de propagar bulos para "politizar el dolor"

Isabel Díaz Ayuso ha cargado toda la responsabilidad sobre el Gobierno central al que ha acusado de mentir y engañarla. También a todos los grupos políticos de la izquierda por "haber propagado bulos" durante la crisis sanitaria del coronavirus con la "consigna de politizar el dolor". Durante su comparecencia a petición propia en el Pleno de la Asamblea de Madrid de este miércoles, Ayuso ha lamentado que la izquierda haya estado durante este tiempo "más preocupada por construir un relato contra el Gobierno de esta Comunidad que en ayudar en la peor crisis que han pasado Madrid y España".

"¿A qué se han dedicado? A crear y propagar bulos y mentiras para generar miedo y lanzar a la gente contra el Gobierno de Madrid. Para algunos, cuanto peor, mejor. ¿Por qué? Porque tenían la consigna de politizar el dolor", ha criticado.

Ha acusado al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de insinuar que deben "politizar el dolor, que el dolor se convierta en propuestas para cambiar la realidad". Para la dirigente autonómica, a algunos políticos de la izquierda "no les ha importado la gente, sino usar la desgracia para justificarse en el poder". Por eso, han tenido la "desvergüenza" de decir que este Gobierno "no ha pensado en proteger a la población, sino a los ricos".

"Han soltado su discurso de siempre sin comprender que la realidad les ha arrollado. ¿Qué les queda? Intentar manipular a la gente con bulos y mentiras para crear odio, para defender a sus políticos en La Moncloa. Para defender a la nueva Casta", ha espetado.

En este punto, Ayuso ha ido desgranando lo que para ella fueron bulos. Entre el 31 de marzo y el 12 de abril la izquierda "difundió el bulo de que la Comunidad de Madrid había sido estafada con los aviones y que no vendrían", cuando han llegado "5 aviones con más de 350 toneladas de material sanitario". "Eso sí, cuando llegaron los aviones ningún diputado de la izquierda puso un tuit alegrándose por la llegada o disculpándose", ha reprochado. Entre el 20 y el 24 de marzo, difundieron el "bulo" de que mantenían cerrada una planta de la UCI del hospital Infanta Sofía con 6 habitaciones "totalmente equipadas" o que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "negaba a los sanitarios el uso de viseras impresas en equipos 3-D".

Acusa al PSOE de pretender 'imponer' un pacto

La presidenta ha opinado que los socialistas "no quieren pactar", sino "imponer" y que ideológicamente todo se haga como deciden desde La Moncloa. En la réplica al PSOE en el pleno de la Asamblea sobre la gestión del coronavirus, Díaz Ayuso ha estimado que los socialistas entienden que el pacto es "sumisión".

La presidenta madrileña ha dicho que no se somete a las directrices del poder de La Moncloa y ha expresado su intención de hacer las cosas "con cabeza y con corazón, con respeto y con principios". Ha mostrado su deseo de escuchar dónde están los problemas de los ciudadanos y tener una hoja de ruta con las ideas claras, algo que, a su juicio, no está haciendo el Gobierno.

De esta forma ha respondido al portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, quien ha expresado la disposición de su grupo a participar en un proceso de reconstrucción para alcanzar "un acuerdo político y social" porque es "una urgencia" en la Comunidad de Madrid, singularmente afectada por la crisis del coronavirus y sus secuelas.

"Necesitamos un diálogo sincero y abierto con todos los grupos, con los municipios y con los agentes sociales, en la atenta escucha a una población que demanda un acuerdo de reconstrucción, con estrategia y con proyección presupuestaria", ha señalado Gabilondo.

Ha abogado por "buscar lo que nos une" con una propuesta estructurada en varios ejes, como fortalecer las áreas de competencia autonómica: sanidad, dependencia, servicios sociales de calidad y educación.

Gabilondo también ha apostado por agilizar las respuestas económicas y para el empleo, promover un pacto local para mejorar la coordinación con los ayuntamientos en la resolución de los problemas derivados de esta pandemia, impulsar las modificaciones presupuestarias necesarias para alcanzar los objetivos que resulten del acuerdo y trabajar para conseguir la implicación de la Unión Europea en la recuperación económica y social.