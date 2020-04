València establece rutas unidireccionales para correr y evitar contagios a partir del sábado

El Ayuntamiento de València habilitará 16 circuitos para correr a partir del próximo sábado, que serán de uso obligatorio para los runners y que permitirán cumplir todas las medidas de seguridad recomendadas para evitar contagios de coronavirus. Para evitar aglomeraciones, el cauce del río Turia tendrá un recorrido de ida y otro de vuelta y se han habilitado otras rutas en función de la proximidad a la zona de residencia.

Los corredores tampoco podrán salir de la zona de su residencia, marcada por el Ayuntamiento, y deberán mantener una distancia mínima de cuatro metros y adelantar en diagonal. La concejala de Deportes, Pilar Bernabé, hace un llamamiento a la responsabilidad para seguir todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Entre otras medidas, no se permitirá realizar hacer ejercicio que supongan estar tumbados en el suelo y tampoco utilizar el mobiliario público como las fuentes. Además, Bernabé recuerda que es importante no exceder la práctica física para no debilitar al sistema inmunitario, que nos protege frente a la COVID-19.

Así serán los nuevos recorridos

Los nuevos recorridos se ubicarán en zonas de huerta en barrios como Campanar, Benicalap y Torrefiel; entre Alboraya y la Politécnica o la Punta. También se podrá correr por el Paseo Marítimo o la arena de la orilla de las playas urbanas. Otros de los espacios serán La Marina, la Ronda Norte y Sur, la avenida Blasco Ibáñez hasta la fachada marítima. Igualmente, los diferentes parques de la ciudad y otras zonas que se pueden consultar en el mapa que ha creado la Fundación Deportiva. En total, estas nuevas rutas suman alrededor de 35 km a los 10 con los que cuenta el cauce del Turia.

Recomendaciones de la Fundación Deportiva Municipal para las salidas a correr a partir de este sábado, bajo las normas del Gobierno central. / Ayuntamiento de València

"Todas a quellas personas que salgan a correr por el cauce deben recordar que el Circuit 5K se use en un único sentido en dirección hacia la Ciudad de las Artes y Ciencias con el objetivo de evitar los cruces de corredores y reducir los contactos. Por este motivo, el Circuit 5K contará con una nueva señalética, en las que se recomendará la distancia mínima de separación de 10 metros entre corredores y se avisará a aquellos que vayan en sentido contrario al permitido. Asimismo, quienes vayan en dirección hacia el parque de Cabecera deberán correr por el margen derecho del cauce.

Distancia de diez metros

En cuanto a la distancia que cabe mantener, como mínimo debe ser de cuatro metros y el aconsejable es de 10. En caso de que no se vaya a adelantar al corredor de delante, se recomienda situarse en un lateral para evitar estar en línea recta respecto a su espalda.

Asimismo, es preferible no utilizar las fuentes públicas por lo que aconseja que todas las personas lleven su propia agua. Además, no está permitida la práctica de actividades en zonas de uso común tales como los parques biosaludables, de fitness o de mobiliario urbano. En esta línea, se recomienda no hacer ejercicios que supongan estar tumbado en el suelo ya que estos pueden realizarse en casa.

"Extremar las precauciones"

Pilar Bernabé ha pedido que "se extremen las precauciones en días con mucho viento, ya que estas condiciones atmosféricas facilitan la propagación del virus a través del aire". En relación con la ropa deportiva, ha manifestado que es aconsejable "dejarla en una bolsa antes de entrar en casa y no volver a utilizarla sin antes haber sido lavada para realizar ejercicios físicos en sus domicilios".

A la hora de salir a corrar, también es importante cuidar y proteger al máximo el sistema inmunológico personal como barrera de contención frente al virus, por lo que se desaconseja una práctica excesiva de ejercicios físicos que pueda debilitar estas defensas.

La concejala de Deportes mantendrá ha informado de que este jueves mantendrá una reunión con todos los clubes de corredores de la ciudad para "trasladarles las recomendaciones y colaboren con el Ayuntamiento en la sensibilización de todas aquellas personas que saldrán a correr para que sean responsables y sigan todas las indicaciones".