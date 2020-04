La Cadena SER adelanta algunos de los detalles que esta tarde confirmará Salvador Illa sobre los paseos a partir del sábado. Para los adultos serán paseos de dos personas como máximo, durante una hora y con una distancia de 1 kilómetro. Para los deportistas, no hay límite de distancia ni tiempo siempre que sea dentro del municipio.

Pendientes de Illa

Falta conocer esta tarde lo que confirme el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, en el asunto de las franjas horarias para realizar las actividades permitidas en el marco del plan para suavizar el confinamiento a partir del próximo sábado, día 2 de mayo.

Como adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ejecutivo permitiría la práctica de deporte individual y la realización de paseos a partir del sábado si los datos sobre la incidencia del coronavirus lo permiten.

Además, desde este domingo se permite la salida a la calle de los menores de 14 años para paseos de una hora, acompañados de un adulto encargado de su cuidado, en un radio de un kilómetro de distancia de su hogar de residencia.

Tal y como adelantó Mariola Lourido en la Cadena SER, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, trasladó a los consejeros de las comunidades autónomas la propuesta de fijar franjas horarias para hacer compatibles las salidas a la calle a partir del sábado y evitar aglomeraciones.

Asimismo, Andalucía ha propuesto establecer franjas horarias como medida de prevención durante los paseos: para las personas mayores, entre las 09.00 y las 14.00 horas, y de menores de 14 años, de 16.00 a 21.00 horas, con el objetivo de "evitar al máximo el contacto" entre ambos colectivos. Los adultos que quieran hacer deporte saldrían a primera hora de la mañana

La comparecencia de Salvador Illa, en rueda de prensa, se ha retrasado hasta las 18 horas de esta tarde para explicar todos los detalles de las franjas horarias en las que los adultos podrán dar paseos y hacer deporte.

Antes, el ministro habla por sexta semana consecutiva ante la Comisión de Sanidad del Congreso para informar a los grupos parlamentarios sobre la situación de la crisis sanitaria generada por el COVID-19 y sobre la evolución de las medidas tomadas por su departamento para acabar con la pandemia.

Ábalos: "Si hay que rectificar, se rectifica"

El ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, asegura que el Gobierno "escuchará" las alternativas diferentes a la provincia que las comunidades autónomas planteen como unidad territorial de referencia "más conveniente" para determinar las fases de la desescalada del confinamiento.

El ministro pasó esta mañana por los micrófonos de la Cadena SER y respondió a las preguntas de Àngels Barceló en 'Hoy por hoy'.

Ábalos apuntó no obstante que estas alternativas deberán estar "justificadas" y que, si bien el Ejecutivo "no dirá no" a estas opciones, exigirá que "se controlen las capacidades y los niveles sanitarios y la movilidad".

El titular de Transportes indicó que cada territorio "tiene una percepción distinta" y que unas comunidades están de acuerdo en considerar la provincia como referente en las fases de desescadala y otras no.

"Cada una lo ve de una forma, pero es preciso tener unos criterios y unos parámetros", apuntó.

El ministro reconoce que una provincia no es un territorio homogéneo, que no es igual la capital y la zona metropolitana que otras comarcas, por ello acepta que las comunidades "señalen los territorios de referencia que quieran plantear".

"Se pueden plantear alternativas y se pueden aceptar si cumplen los parámetros establecidos en el plan de desescalada", aseguró.

