Los asturianos aprovechan el buen tiempo para salir tras 48 días de confinamiento

Los asturianos no se han hecho de rogar y han madrugado para poder salir de casa tras 48 días encerrados. Acompaña el buen tiempo y eso ayuda a disfrutar por lo que muchos se han calzado los zapatos y los playeros desde primera hora para pasear o correr en el caso de aquellos que podían hacerlo entre seis y diez de la mañana (el horario de tarde para paseos individuales o con una persona con la que se convive, o para hacer deporte es de ocho a once de la noche). Los mayores de 70 años o personas dependientes pueden salir y así lo hacían, a partir de las diez de la mañana a doce y por la tarde, de siete a ocho; y los niños menores de 14 años pueden salir con un adulto entre las 12.00 y las 19.00.

Se puede salir solo o con una persona conviviente a pasear una vez al día, a no más de un kilómetro de casa o dentro del municipio en el caso del deporte. Solos o en pareja, con mascotas o con reproductores de música, así hemos visto hoy a los ciudadanos de los núcleos más grandes de Asturias (Oviedo, Gijón, Avilés…) en los que hay que aplicar las restricciones horarias (solo rigen en el caso de las poblaciones de más de 5.000 habitantes). Siempre con la vista puesta en que seguimos en estado de alarma, y que por tanto, hay que extremar las precauciones.Algunos jóvenes aprovechaban en Oviedo para salir a las ocho de la mañana y “en vez de estudiar como hago normalmente, salí y subí casi hasta el Parque de Invierno y estuve corriendo por allí un poco y ahora voy a casa, me ducho y estudio casi hasta la hora de comer. Ya tenía ganas”. También matrimonios, como el que nos hemos encontrado caminado tranquilamente por el parque: la mujer salió de trabajar tras su turno en el servicio de urgencias del hospital y aprovechaba para pedir “responsabilidad” y “respetar las distancias, usar las mascarillas porque no nos concienciamos”. Hemos visto también personas deseosas de poder “estirar las piernas” tras “cincuenta días encerrados en casina, yo creo que se puede salir un poco, ¿No?”.

Lo que también se han producido ya son las primeras aglomeraciones en algunas áreas de ciudades como Oviedo (Parque de Invierno sin ir más lejos) o Gijón (en la zona del Muro) donde hemos visto algún que otro grupo incumpliendo la norma, en grupos, o sin guardar las distancias de seguridad e incluso, como recoge Europapress, más de cien surfistas han aprovechado el levantamiento de las restricciones en Gijón para salir al mar en San Lorenzo. A lo largo de las primeras horas del día se pudo registrar momentos con más de cien practicantes de este deporte coincidiendo a la vez, en la principal playa gijonesa.

No sabemos si esta es una de las fotos a las que hacía referencia esta mañana el presidente asturiano. Adrián Barbón, que ha hecho balance como cada semana de la evolución de la pandemia en Asturias mostraba su preocupación por algunas imágenes de aglomeraciones de personas por la calle en la región. A la espera de conocer datos oficiales sobre posibles sanciones, por parte de la delegación del gobierno, el presidente llamaba a la responsabilidad no sólo colectiva, sino también individual, para evitar agravar la situación y posibles rebrotes.

Restricciones horarias para salir / Twitter Delegación del Gobierno

Barbón confía por otro lado, en que el gobierno central permita a Asturias, dada la mejor situación de la comunidad en esta crisis, una desescalada primero en zonas rurales, donde la dispersión de población y la lejanía con áreas urbanas más pobladas, podrían permitir ir más adelantadas en el proceso de desconfinamiento. Unas zonas que aún está estudiando el Principado de cara a la propuesta que el presidente confía en que pueda empezar a aplicarse sobre el mapa a lo largo de la próxima semana. Ha ejemplificado con el Valle de los Oscos, el tipo de áreas a las que podría beneficiar un avance más rápido hacia la nueva normalidad como se ha dado en llamar. Eso sí, habrá que vigilar la movilidad “hacia afuera y hacia dentro” para evitar contagios, dice el presidente, porque hay que ser conscientes de que “no podemos cometer errores”.

Además, Adrián Barbón ha confirmado su apoyo a la propuesta del sindicato minero Soma de la UGT, ya traslada a los ministerios de Industria y Transición Ecológica para reconvertir instalaciones de Hunosa en las comarcas mineras en un almacén estratégico de medicamentos y material sanitario para Europa. Respecto a las quejas de la hostelería por las medidas que les permitirán abrir con un tercio de ocupación sus locales en la fase uno, Barbón dice entender la preocupación del sector y anuncia que pedirá al gobierno central que tenga en cuenta las peculiaridades de los hosteleros en Asturias, muy distintos a los que hay en regiones como Madrid o Barcelona.

Ayer además, hubo cierto lío con las indicaciones concretas sobre el asunto de los horarios por la diferenciación que se hace entre concejos con más de 5.000 habitantes, caso de Oviedo, Gijón, Avilés o Siero y los de menos de esta cifra. La Delegación del Gobierno confirmó ayer que el criterio a seguir es el número de personas que vivan en una población, de manera independiente del municipio; es decir, que si usted vive en un pueblo que no llega a esos 5.000 vecinos, no tiene que seguir la restricción horaria. No estarán sometidos a las limitaciones que establecía la última orden ministerial de Sanidad que permite pasear o hacer deporte, sea cual sea el concejo. La aclaración llegó después de que varios alcaldes pidiesen aclaración al Gobierno central en relación sobre si la norma se refería al municipio o al núcleo de población. Finalmente, desde Delegación se aclaró adecuadamente.

Para la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos y alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, se mostraba esta mañana comprensiva ante las dudas que se produjeron ayer respecto a la norma, y ponía en valor “la colaboración con la Delegación del Gobierno en Asturias que es excelente en todo esto y estoy segura de que la población va a comprender lo que se pretende con esta norma, que es nada más que tener una desescalada tranquila y poder volver a la normalidad y frenar los contagios”. Reconoce Pérez que ayer la federación tuvo muchas consultas por las dudas creadas con la norma en un primer momento. Claro que no es el caso de su propio municipio, el Franco que entra dentro de los que están por debajo de los 5.000 censados en todo el concejo.

Sobre el asunto de la práctica deportiva, apela a la racionalidad de los ciudadanos también el vicedecano del Colegio Oficial de Educadores Físicos de Asturias, Jorge Barredo. Nada de lanzarnos a correr si nunca antes hemos practicado deporte de manera habitual. Ese también es un riesgo para la salud, por lo que llama a la responsabilidad y confía en que esta situación, donde un mes sin salir de casa a llevado a muchos a utilizar internet para ponerse en forma, conlleve también una mayor afición a hacer de manera habitual alguna actividad deportiva. Barredo espera que “poco a poco la receta del ejercicio físico sea más constante y todo el mundo se conciencie que tiene que ser algo más pautado y controlado que ver videos de youtube, porque cada uno tiene sus características. Que si antes no hacía ejercicio ahora no me tengo que poner a hacer ejercicio como un loco, sino que tengo que tener ciertas consideraciones”.

Además, está permitido desde este viernes el desplazamiento para el cuidado de huertos y recolección de producciones agrícolas destinadas al autoconsumo, según la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado. El desplazamiento queda así autorizado siempre que los huertos estén dentro del mismo término municipal al del domicilio, o uno adyacente al mismo.