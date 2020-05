Armengol: "Si la caída del PIB en España sería del 10%, en Baleares será del 30"

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha afirmado que "si la caída del PIB en España se prevé del 10%, en Baleares lo sería del 30". Por esta razón, ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez un "trato preferencial" para aquellos territorios muy ligados al sector servicios y turístico alegando que "se tenga en cuenta que Balears es un territorio solidario que ahora necesita apoyo".

Todo ello ha ocurrido al comparecer ante los medios después de la habitual reunión telemática con el presidente del Gobierno y los de las autonomías de España. Igualmente, en dicha reunión, la presidenta ha tratado el asunto de los ERTEs, la apertura de puertos y aeropuertos al exterior y las negativas del avance a fase 1 de las islas de Ibiza y Menorca.

En relación al sector económico, ha mostrado su satisfacción y agradecimiento en cuanto al anuncio de Sánchez de ese fondo no reembolsable que se distribuirá entre las autonomías por valor de 16.000 millones de euros. "Es un paso adelante y una de esas peticiones claves por parte del Govern durante semanas anteriores, un fondo directo y adicional para poder asumir ese descenso de ingresos que hay y para afrontar la reconstrucción de la crisis", ha señalado. Eso sí, ha matizado que "nuestra economía ha estado muy sacrificada desde el principio, más que en otros territorios", anunciando, además, que este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantendrá una reunión con los consejeros de este ámbito donde "seguiremos pidiendo estas medidas para las Islas".

Del mismo modo, Armengol ha pedido, junto a otras comunidades autónomas, "la posibilidad de que los ERTEs puedan extenderse hasta el mes de octubre con las mismas ventajas que los de causa de fuerza mayor". Además, ha añadido que "cuando pasen a ERTEs por causas productivas, les den una capacidad de flexibilidad enorme a los trabajadores y empresarios para que las empresas se puedan ir organizando en medida del trabajo que vayan teniendo".

Igualmente, la presidenta ha planteado que "el ICO debe dar recursos al ISBA" que permita "ser un apoyo mayor, con más recursos, a los autónomos y pymes y que ganen esa liquidez que necesitan".

Ha anunciado también que ha solicitado "una reunión bilateral con Sánchez" para tratar las cuestiones particulares de las Islas, ya que considera "insuficiente" el fondo reembolsable. De momento, no ha obtenido respuesta; sin embargo, ha indicado que "imagino que se hará". "No he contado cuántas veces he hablado con Sánchez desde el inicio del estado de alarma, las suficientes, cuando ha hecho falta", ha remarcado.

En relación al presidente del Gobierno, Armengol ha señalado que "su voluntad es que los remanentes de consells y ayuntamientos se puedan dedicar a competencias propias. Una buena noticia de ser así, ya que es algo pagado por el ciudadano".

La fase 1 para Ibiza y Menorca, aún en estudio

Por otro lado, Armengol ha matizado que "el jueves por la mañana se envió a Madrid un documento explicando los motivos y facilitando datos que avalarían el pase a fase 1 de las islas de Menorca e Ibiza este mismo lunes 4". No ha habido respuesta por parte del Gobierno, pero la presidenta ha indicado que "no han dicho que no, ya que estudian aún la posibilidad de que entren antes del lunes, día 11".

El procedimiento que se ha seguido en este asunto se inició "en el momento en que Pedro Sánchez compareció el pasado martes tras el Consejo de Ministros". Aunque "se había estado trabajando en esta posibilidad" con anterioridad, fue a partir de esa comparecencia cuando se mantuvieron reuniones con expertos para poder plantearlo al Gobierno con seguridad. Por su parte, el Ejecutivo dio el visto bueno a la isla de Formentera, pero, según señala Armengol, "hablo casi cada día con los ministros de Sanidad y de Transición Ecológica, Salvador Illa y Teresa Ribera, y nos dicen que hay posibilidades".

En cualquier caso, la líder del Ejecutivo balear ha mostrado su satisfacción por la entrada de Formentera directamente en la fase 1.

En lo que respecta a la isla de Mallorca, Armengol ha informado de que también se le ha remitido información al Gobierno central para que "entre cuanto antes en esta fase, el día 11".

La apertura al exterior, "con la máxima seguridad"

Recordando que "es un asunto que lo marca el Ejecutivo central y que, de momento, se va a proponer alargar el estado de alarma 15 días más", la presidenta de las Islas ha subrayado que "antes necesitamos seguridad interna e ir desconfinando isla por isla".

"Dependemos de las reuniones de Madrid con Alemania y Reino Unido, pero necesitamos saber lo antes posible si se encargará de los controles sanitarios cuando abran los aeropuertos", ha explicado Armengol. "Necesitamos abrirlos lo más rápido posible, pero estando seguros", ha matizado.

Por último, Francina Armengol ha pedido a la ciudadanía "no perder la perspectiva", ya que "el virus siguen entre nosotros, contagiando y matando". "Si somos responsables podremos avanzar en este plan de desescalada del Gobierno y conseguir antes una vida normal", ha indicado.