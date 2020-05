Puig pide más cogobernanza y que el reparto de los 16.000 millones se haga por criterios de población

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido este domingo que para repartir el fondo de reconstrucción de 16.000 millones de euros anunciado por Pedro Sánchez, "la medida más clave son las personas", ya que "el gasto sanitario está vinculado a las personas, a los enfermos".

Así lo ha manifestado tras participar en la reunión del presidente del Gobierno, con los presidentes y las presidentas de las comunidades autónomas para tratar la crisis del coronavirus.

Puig ha indicado que este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunirá con los responsables de hacienda autonómicos y ahí se "irá afinando respecto a los recursos en la distribución adecuada". "Nosotros siempre hemos dicho que la medida más clave son las personas, otros juegan en otras posiciones, pero las personas es la base sobre el que se tiene que arbitrar cualquier sistema de financiación", ha defendido.

Ha recalcado que "la realidad es que el gasto sanitario está vinculado a las personas, a los enfermos", para luego asegurar que el Consell "defenderá una posición que sea lo más favorable a los intereses valencianos" porque piensan que "son los criterios justos, en todos los ámbitos".

Cogobernanza

Ximo Puig ha valorado la "unidad de acción" entre administraciones bajo el estado de alarma, pero ha considerado que la aplicación de esta figura se debe "acompasar" con la desescalada, y ha pedido que en la próxima prórroga de este decreto haya cambios como "levantar la suspensión de plazos administrativos".

"En este tipo de arquitectura institucional hay que ver en cada momento lo que es más efectivo. No sé si hay otra figura que pudiera sustituir (al estado de alarma), pero creo que la unidad de acción ha funcionado bien, y cada uno ha asumido su responsabilidad", ha manifestado.

Ximo Puig, President de la Generalitat, durante la rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes autonómicos / Generalitat

Así, Puig ha defendido la "cogobernanza" durante el estado de alarma y ha asegurado que "el mando único nunca ha estado totalmente único y centralizado". "Nunca hemos dejado de tener competencia", ha señalado, y ha considerado que "ha habido más coordinación que descoordinación", aunque sí ha reconocido que ha habido "momentos de más descoordinación".

Por ello, ha destacado que el "elemento clave y fundamental" es la "corresponsabilidad", que es "desde donde la Comunitat Valenciana" ha afrontado esta situación. "No creo en los que defienden el autogobierno permanentemente mirando a Madrid para preguntar: ¿qué hay de lo mío?", ha manifestado.

Fase 1 a partir del 11 de mayo

Ximo Puig ha asegurado tener "la convicción" de que la Comunitat Valenciana va a estar "en condiciones de pasar a la fase 1" del plan de desescalada del confinamiento en la segunda semana de mayo, a partir del día 11.

Ha señalado que la Comunitat Valenciana ha realizado un "avance muy importante", y que en tres semanas se han "multiplicado por tres" las altas, que han aumentado un 20% en la última semana. La Comunitat cuenta, a 3 de mayo, 7.447 altas de los 12.686 casos positivos por coronavirus.

Ximo Puig, President de la Generalitat, durante la Conferencia de Presidentes autonómicos / Generalitat

"Seis de cada diez diagnosticados ya se han curado, y solo tres de cada diez casos siguen activos, cuando a principios de abril eran nueve de cada 10", ha manifestado Puig, que también ha destacado que el número de personas ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) está "su nivel más bajo desde el 22 de marzo".

Puig también ha asegurado que la incidencia acumulada en las dos últimas semanas es de 16 casos por cada 100.000 habitantes, "menos de la tercera parte de la media española", y que "solo cinco de las 17 comunidades autónomas tienen una tasa más baja que la de la Comunitat". Asimismo, ha destacado que la tasa de mortalidad es también inferior a la media española.

Puig se ha dirigido a la ciudadanía valenciana, ante lo que considera un "punto de inflexión", ya que "vamos dejando atrás el confinamiento y la cuarentena" para "iniciar la transición hacia la normalidad y la recuperación".

El departamento de salud como base para la desescalada

Ximo Puig ha defendido que el departamento de salud sea la "base" sobre la que se estructura la desescalada del confinamiento, pero ha manifestado que no quiere "hacer una confrontación permanente" al respecto: "Sería ridículo", ha señalado.

El jefe del ejecutivo valenciano ha defendido que esta propuesta "tiene que ver con el funcionamiento de la Sanidad", que se agrupa en departamentos.

Ximo Puig, President de la Generalitat, durante la rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes autonómicos / Generalitat

"Esto no quiere decir que no se puedan hacer prospectivas de otro nivel", ha indicado, al tiempo que ha señalado que la realidad valenciana "en muchos aspectos, no tiene base provincial". Así, ha adelantado que cuando la Generalitat presente su plan de desescalada "singularizado", tomará como base el departamento de salud.

No obstante, ha defendido que "no hay que liar a la gente con falsas expectativas", y ha considerado que para el gobierno central pueda ser "más fácil" seguir el cumplimiento de la desescalada por provincias.

Pagos a pymes "antes de que acabe mayo"

Asimismo, el president de la Generalitat ha destacado que la Comunitat Valenciana ha "conseguido liquidez" y ha afirmado que está "seguro de que antes que acabe mayo tendremos el conjunto de recursos necesarios para pagar a las pymes y a todos los proveedores", que es "lo que de una manera más directa puede hacer la Generalitat para mejorar la actividad económica".

"Para nosotros había tres cuestiones: liquidez, que la hemos conseguido, en segundo lugar nuevos fondos, a través de este fondo especial y en tercer lugar lo estructural que es el modelo de financiación", ha indicado.

"Tenemos un problema grave", ha admitido, antes de apuntar que la Comunitat Valenciana necesitaba "2.200 millones en este primer semestre". "Ya tenemos prácticamente 1.500 millones y estoy seguro de que se cumplirá y que antes que acabe mayo tendremos el conjunto de recursos necesarios para pagar a las pymes y a todos los proveedores".

Plan integral de turismo y ERTE flexible

El president ha pedido un "plan específico integral" para el turismo y que se "flexibilicen" los ERTE de este sector para que se reincorpore solo una parte de la plantilla. También ha abogado por establecer un "protocolo único europeo" que certifique "destinos seguros" para atraer al turista internacional.

Puig ha explicado que ha centrado su intervención en la Conferencia de Presidentes autonómicos en los sectores del turismo y de la movilidad, porque son dos ámbitos económicos "fundamentales" que, según su previsión, "van a sufrir más la herencia de la pandemia".

Respecto al turismo, ha destacado que supone el 60 por ciento del empleo y ha pedido que se "flexibilicen los ERTE" de forma que "no solo se alargan más del estado de alarma sino que se flexibilicen para que pueda haber la posibilidad de reincorporación de parte de la plantilla y que al mismo tiempo otra parte pueda estar aún en el ERTE".

Del mismo modo, ha defendido la necesidad de diseñar un plan específico integral de turismo y ha avanzado que volverá a hablar con todos los presidentes autonómicos la semana que viene sobre esta cuestión. Puig ha pedido un plan "en la línea que han planteado" Exceltur y otras patronales y organizaciones y ha afirmado que abordará el mismo con la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (HOSBEC).

Ximo Puig, President de la Generalitat, durante la Conferencia de Presidentes autonómicos / Generalitat

Por otro lado, ha incidido también en que "lo más importante para el turismo" es ser un "destino seguro" y que "la seguridad debe estar avalada por un protocolo único europeo" porque "los visitantes europeos no tendrán suficiente con la garantía que les podamos dar nosotros". Por ello, ha pedido que "haya un protocolo único en Europa como lo hay ya en el espacio Schengen de seguridad".

En cuanto al transporte público, el president Ximo Puig ha reclamado que el Gobierno central "tenga en cuenta a las empresas públicas de transporte porque van a necesitar auxilio financiero con tal de poder seguir adelante".

También ha solicitado al presidente Pedro Sánchez que "se aproveche este momento par acelerar la renovación tecnológica y ecológica del parque automovilístico" y que "a partir de los próximos meses se pueda hacer una promoción efectiva de la compra y sustitución de coches muy contaminantes".

Ha defendido que nos encontramos ante una "doble oportunidad". Por un lado, ha incidido en que la edad media del parque automovilístico es de 12,7 años y "el 15 por ciento de los coches produce el 50 por ciento de las emisiones". También ha señalado que sería una forma de "impulsar la industria del automóvil y todo el clúster asociado que tiene", porque implica "el diez por ciento de la industria española".

Igualmente, ha indicado que el Gobierno central "podría facilitar la reducción del IVA del 21% al 10% de bicicletas, bicis eléctricas y patinetes".