Fase 0 de la desescalada: las peluquerías no dan abasto

Se empieza a recuperar la actividad económica tras el parón total que ha supuesto la emergencia sanitaria del coronavirus y el confinamiento total de la población. La Fase 0 de la desescalada, prevé que desde este lunes puedan reabrir al público tanto el comercio minorista como los establecimientos dedicados a la prestación de servicios a los ciudadanos, como las peluquerías. Todo ello de forma condicionada, solo se atiende con cita previa, nada de esperas; con las medidas de protección personal obligatorias tanto para trabajadores como para clientes (mascarillas, guantes y batas desechables entre otras); y siempre manteniendo la distancia de seguridad lo que obliga a atender en muchos casos a una sola persona por turno. Una cosa está clara: según el gremio esta fase ha comenzado con más o menos éxito, si se puede decir así, tras casi dos meses de cierre total. Eso hemos comprobado paseando este lunes por el centro de Oviedo.

Por partes, en el caso de las peluquerías estaba claro que la gente demandaba arreglarse el pelo, y esta mañana las peluqueras y peluqueros no daban abasto. No había lleno porque no puede ser, la mayoría son de pequeño tamaño y solo pueden atender a uno o dos clientes a la vez, en cumplimiento de las medidas de seguridad, pero el teléfono suena sin parar proque la gente sigue pidiendo cita, algo obligatorio en esta fase de la desescalada. No ha sido fácil, entre otras cosas porque no han tenido mucho tiempo, nos han explicado, desde que se aclararan las medidas de protección personal a cumplir, pero lo dicho, lo que no les ha faltado ha sido labor. Ángel, regenta una peluquería en el centro de Oviedo, y cuenta que empezó a recibir llamadas de clientes hace 10 días y que ya tiene la agenda llena para toda la semana.

Lo que tiene claro este peluquero ovetense, y el resto debe opinar igual porque no hemos visto ni una peluquería cerrada esta mañana, es que tienen que abrir aunque sea con tanta restricción.

Otra reapertura muy esperada a tenor de lo que hemos podido ver es la de las ferreterías, con colas para atender a muchos ciudadanos que necesitaban realizar, por ejemplo, pequeñas reparaciones en casa.

Cola ante una ferretería en la calle Campoamor de Oviedo. Atendían en la puerta, sin acceso al establecimiento. / Alejandra Martínez

Otra historia es la de los negocios de ropa y calzado. La mayoría de estas tiendas permanecen cerradas, incluso cuesta encontrar alguna con movimiento en el interior, seguramente esperando a prepararse para la próxima fase de la desescalada en la que en un principio podrán abrir al público de verdad, es decir, sin necesidad de cita previa. Para los propietarios de este tipo de negocios sigue reinando la "incertidumbre", es el caso de Rubén De Francisco, que esta mañana tenía las puertas de su zapatería (Aberlardo) en la calle Melquiades Álvarez abiertas pero sólo para observar el comportamiento de la gente. Y es que con varias tiendas y cinco empleados ahora mismo regulados por un ERTE, el caso de este pequeño empresario es el de muchos que se andan con pies de plomo par que no sea peor el remedio que la enfermedad. Poco saben, señala, de qué mercado tendrán en los próximos meses, explica, porque el sector nunca se ha enfrentado a una crisis excepcional como ésta.

Zapatería Abelardo. Oviedo. / Alejandra Martínez

Otro negocio que nos hemos encontrado abierto ha sido una floristería, Flores Geny, que este lunes colgó el cartel con el teléfono para atender con cita previa y ya tuvo tres clientes, sin embargo, al igual que el anterior interlocutor, abren con mucha incertidumbre pero también con ilusión y ganas de luchar por salir adelante.

Flores Geny Oviedo / Alejandra Martínez

Librerías, grandes y pequeñas, en el centro de Oviedo permanecían hoy cerradas, el dueño de una de ellas, que se encontraba en el interior limpiando, nos indicaba que abrirá el próximo día 11 (Fase 1 de la desescalada), porque "ahora no merece la pena".