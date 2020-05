Bronco pleno en Valdepeñas ante la modificación de tributos municipales por la covid-19

Pleno municipal de Valdepeñas bronco entre el principal partido de la oposición, el Partido Popular, y el equipo de gobierno. Todo ello, ante la modificación de la normativa de las tasas municipales a los diferentes empresarios y autónomos. De esta forma, se debatía sobre la eliminación de estos tributos a aquellos negocios, durante el periodo en el que no han podido desarrollar su actividad por el Estado de Alarma, así como por cuestiones de salud o de conciliación familiar y laboral.

Una exención de tasas que ha contado con el voto a favor de las otras cinco formaciones que cuentan con representación en este plenario: PSOE, IU, VOX, Ciudadanos y Podemos. Con ello, solo se han registrado los votos en contra de los cuatro ediles del grupo popular.

De hecho, en la modificación de esta normativa, los grupos de la oposición, salvo el PP, han mostrado su apoyo. En este sentido, desde Ciudadanos, su concejal, Juan Francisco Martín, ha reseñado que "mostramos el apoyo a esta modificación de impuestos municipales [...] cualquier ayuda al pequeño empresario la apoyaremos". Unas palabras que, también, eran compartidas en el grupo de VOX, su concejal, Antonio Sánchez, ha subrayado que "estamos contentos con esta modificación. Esta es la línea". Por su parte, sobre estas medidas, también, han contado con el apoyo de Podemos, por parte de su portavoz, Luis Benítez de Lugo.

Asimismo, desde el grupo de Izquierda Unida, Gregorio Sánchez Yébenes, ha afirmado que "son unas primeras medidas que había que tomar [...] son nuevas modificaciones que vienen a minimizar el impacto económico del covid-19 en Valdepeñas". Una medida que posibilita descontar el periodo de tiempo en el que los diferentes negocios permanezcan cerrados. Además, Sánchez Yébenes ha confirmado que "hay que reconocer el esfuerzo de Valdepeñas en esta pandemia con el dinero de toda la ciudadanía".

También, desde el grupo socialista, partido de gobierno, Paco Delgado, aseguraba que "lo último que me faltaba por escuchar es que el PP va a votar en contra de estas modificaciones [...] entiendo que no esté de acuerdo en el alcance de las medidas [...] es una actitud incoherente e incomprensible". Todo ello, tras comunicar el principal partido de la oposición en Valdepeñas que votaba en contra de estas medidas.

Sin embargo, en este mismo pleno, el PP ha llevado a votación una enmienda en la que solicitaba, precisamente, la eliminación de estas tasas a todos los empresarios hasta el próximo 30 de septiembre, continúe o no el mencionado Estado de Alarma. Una enmienda que "podría prolongarse para el último trimestre del año si la situación persiste", tal y como ha indicado la portavoz popular, Cándida Tercero. No obstante, esta enmienda no ha logrado el apoyo de ningún otro partido político representado en este pleno municipal, es decir, únicamente, ha obtenido cuatro votos que corresponden a los concejales de dicha formación. Enmienda que ha sido tumbada con los votos en contra de las otras cinco formaciones del pleno. También, ha contado con los reproches de diferentes grupos políticos de la propia oposición.

Sobre esta enmienda, el propio alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha afeado que "esta enmienda no está acorde a pleno derecho". Todo ello, porque en esta medida se introduce un límite temporal, entre el 14 de marzo al 30 de septiembre. En este aspecto, desde el equipo de gobierno reseñan que "no se añade en el texto de la enmienda a que pueda ser revisada para ampliar las fechas de ejecución".

Con ello, se inicia la tramitación para eliminar los tributos, entre otros, de la tasa de basuras al empresariado, así como la tasa de terrazas, alquiler de locales en Valcentro, el impuesto de escaparates, entre otros. Una primera medida que, desde el equipo de gobierno, aseguran que vendrán acompañadas de diferentes ayudas y rebaja de la presión fiscal. Medidas que se adoptarán en las próximas semanas, tras conocer el impacto en los diferentes sectores económicos.

De hecho, sobre el impacto económico en las arcas municipales, el alcalde de esta localidad, Jesús Martín, ha resaltado que "ya hemos hecho un primer análisis y, estando en el primer trimestre del año, tenemos previsto ingresar la mitad de las tasas municipales y los precios públicos". Esto es dejar de ingresar dos de los cuatros millones de euros que recibe este consistorio en estos conceptos.

Finalmente, Martín ha vuelto a recordar que todas estas futuras medidas se tomarán, a través de una mesa de partidos políticos, en las que cada formación mostrará sus propuestas, teniendo en cuenta la capacidad económica del propio Ayuntamiento de Valdepeñas.