El fútbol como analgésico

En la anterior crisis económica, la de 2008, al tiempo que veíamos cómo nuestros sueños se desmoronaban a la misma velocidad que la economía, el fútbol se erigió en salvavidas. La recesión coincidió con el mejor momento en la historia de la Selección, que nos subió la moral hasta el infinito encadenando un Mundial y dos Eurocopas. Ahí es nada. El fútbol total de la absoluta, con las paradas de Casillas, el mando de Xavi e Iniesta y los goles de Villa, fueron entonces el mejor analgésico contra la depresión. Y qué decir de lo que supuso para los jerezanos y para la ciudad el primer ascenso a Primera en la historia del Xerez CD.

Esta vez, me estaba afectando tanto la crisis derivada de la pandemia del coronavirus que, por primera vez en mi vida, había perdido todo el interés y la ilusión por el fútbol. Mi reloj futbolístico se detuvo después del último partido al que asistí el 8 de marzo en Chapín. Tal era la preocupación por la crisis sanitaria, tales las sensaciones extrañas por el obligado confinamiento y tal la obstinación por la crisis económica que confieso no haber tenido en dos meses ni un solo motivo para sonreír. Los días pasaban en bucle, sin distinguir entre fines de semana, festivos y laborables. Abandoné los grupos de Whatsapp de fútbol de los amigos, que ya no discutían de fútbol y se habían convertido en nidos de fakes, bulos y conspiraciones paranoicas.

En mi día a día no había siquiera espacio para la melancolía. Bucear en mi archivo de fotos y vídeos de partidos, una de mis grandes aficiones, se convirtió en una pesada carga y acabé desechándolo también. Me volqué en mi familia y en mi trabajo. No había hueco para el balón. Tampoco lo echaba de menos, la verdad.

Y así fue hasta que hace unos días vi en redes la propuesta de Luis Rubiales para cerrar la temporada futbolística. Como un resorte volvió a mí esa ilusión siempre latente y que en el fondo tanto echaba de menos. Con los altos y los bajos, con los cambios de criterio cada veinticuatro horas y los dimes y diretes, no perdía esa esperanza por la posibilidad que, a falta de confirmación oficial por parte de las territoriales, se abre ahora ante nosotros.

Con la trayectoria irregular que estaba manteniendo, con sus jugadores más experimentados cargados de minutos y con sus puntales ofensivos lesionados, no las tenía todas conmigo acerca de que el Xerez Deportivo pudiera pelear por el campeonato en Tercera. Ni siquiera de que tuviera segura una de las cuatro plazas destinadas al play off. Es más, llegado el caso, tampoco creo que los futbolistas más desequilibrantes que lo estaban jugando todo llegaran en óptimas condiciones a una liguilla de ascenso con seis partidos en el mejor de los casos.

A la postre, esta crisis ha dejado el camino expedito a un Xerez DFC que está a 180 minutos de seguir haciendo historia subiendo un peldaño más de nuestro fútbol. La Segunda B está más cerca que nunca y mucho más de lo que el aficionado más optimista hubiera soñado esta temporada. A nuestro favor, que con una preparación óptima el equipo puede llegar como una moto a ese play off exprés en el que la forma física serán importante, pero la veteranía, la experiencia y la calidad lo serán mucho más. Personalmente, creo que tenemos mucho que decir. De momento, el fútbol vuelve a ser ese analgésico milagroso en los peores tiempos.

Forza Xerez.