Sólo entre 10 y 20 % de hortalizas en grandes superficies es de Balears

Entre el 10 y el 20 % de las hortalizas que venden las grandes superficies de Baleares se han cultivado en las islas, según un estudio realizado por Unió de Pagesos para promover el consumo de producto local y de proximidad.

La entidad agraria ha analizado la presencia en nueve hipermercados de distintos municipios de Mallorca de productos agroalimentarios como hortalizas, frutas, carnes, huevos, leches, quesos y vinos.

La hortaliza balear más presente en las grandes superficies estudiadas es la patata (en 7 supermercados), seguida del tomate (6) el pimiento y la cebolla (4 supermercados). Los porcentajes de producto local respecto al total es "muy bajo" en las hortalizas, del 10 al 20 % respecto al total del producto expuesto.

Respecto a las seis frutas estudiadas por Unió de Pagesos, sólo se ha observado en las estanterías de las grandes superficies visitadas fresa y naranja (2 y 3 supermercados, respectivamente) y con porcentajes similares a las hortalizas: 17 y 13,5 %, respectivamente.

Esta "baja representación" de las frutas en grandes superficies puede deberse a la menor superficie agrícola dedicada a la producción de fruta respecto a la hortaliza y a que todavía es pronto para el inicio de la campaña de las frutas con más representación en Mallorca, como el melón, sandía y albaricoque, según la entidad, que aún así reclama "un compromiso con el producto local de las grandes superficies mayor" para poder contar un sector primario fuerte y que garantice precios justos a los agricultores.

Los datos del estudio indican que el sector de la carne balear tiene muy poco peso en las grandes superficies, si bien algunos supermercados no especifican el origen de las carnes que venden en la carnicería, a diferencia de lo que hacen en los productos envasados.

Unió de Pagesos ha encontrado además pollo anunciado como producto local, cuando el único matadero en Mallorca ha abierto a enero y aún no hay explotaciones con producciones significativas.

Excluyendo la carne de pollo, por las dudas sobre su origen, los datos muestran presencia de cordero y ternera balear (4 y 3 supermercados, respectivamente) y con porcentajes de representación local respecto al total muy variados: 32 % para la carne de cordero y 4,5 % para la de buey.

La representación del producto local en la comercialización de huevos llega hasta el 23 % del total del expuesto a la venta. Hn hallado huevos de origen balear en 5 de los supermercados estudiados.

Respecto a la leche en Mallorca hay solo una marca local, Agama, presente en 5 de los hipermercados visitados, aunque en porcentaje es del 5 % del total.

El queso, encabezado por la denominación Mahón, pero con una representación significativa de los quesos mallorquines, ha estado presente en 8 de los supermercados visitados, con el 12 % respecto al total de quesos expuestos.

Los vinos baleares se han detectado en 7 de los supermercados estudiados, con un porcentaje de presencia del 9 %, correctamente identificados no sólo como producto local, si no también con información de la D.O. de procedencia.

Por grandes superficies, Aldi, Lidl, Mercadona y Día han sido aquellos donde Unió de Pagesos ha detectado menos producto local. Hipercentro, Grupo IFA, Eroski, Alcampo y Carrefour han mostrado más variedad de productos mallorquines en sus estanterías.

Unió de Pagesos considera que Baleares tiene "la oportunidad de cambiar la situación y darle al producto local la importancia que realmente tiene tanto a nivel económico como social y ambiental", por la creciente importancia que da la sociedad a consumir productos de proximidad, apoyar a los productores y los productos genuinos y eliminar gastos y contaminación derivada del transporte de mercancías.

Unió de Pagesos de Mallorca persigue con el estudio fomentar el consumo de producto local para que el sector se acerque "a lograr precios más justos", para lo que quiere poner en valor la comercialización del producto de proximidad, darlo a conocer al consumidor final y destacar las grandes superficies que venden productos de Mallorca para "crear una sana competencia".EFE