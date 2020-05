Importante baja en el Bera Bera: Silvia Arderius no renueva

Baja muy importante en el SUPER AMARA Bera Bera. Silvia Arderius no jugará la temporada que viene en el conjunto donostiarra, a pesar de que se le ofreció la renovación. La central madrileña quiere emprender nuevo proyectos muy diferentes a los que le ofrece el Bera Bera, más ligado a lo personal y no tanto a lo estrictamente deportivo. Se marcha después haber ganado dos Ligas, una Copa, una Supercopa y participar de forma decisiva de momentos históricos como la previa de Champions y la fase de grupos en la EHF Cup. Además, en Donostia ha logrado ser fija en la selección española, disputando dos Mundiales, en Alemania y Japón, del que se trajo la Plata, y el Europeo de Francia. Silvia Arderius se ha despedido mediante una carta de la afición de Bera Bera:

He tenido la suerte de ser jugadora del mejor club de España durante 3 temporadas, de formar parte de un club que trabaja por y para lo que todas las jugadoras ansiamos: la profesionalidad. Pero ha llegado el momento de decir adiós y afrontar nuevos retos. Me marcho de Bera Bera siendo mucho mejor jugadora de lo que era al llegar, habiendo mejorado mi exigencia y compromiso con este deporte, habiendo experimentado la importancia de entrenar cada día con las mejores, con jugadoras que te pongan dificultades y te planteen nuevos retos en cada entrenamiento y así tener que reinventarte cada día. He conocido otra cultura y otra forma de ver la vida que me ha hecho replantearme la mía en muchos aspectos, he tenido el privilegio de vivir en una de las ciudades más increíbles de España y me he enamorado de cada rincón y de su gente.

Por todo esto no puedo más que dar las gracias a todas las personas que conforman el club, gente comprometida que trabaja cada día para que nuestro deporte crezca. Gracias a los 4 grandes entrenadores que he tenido durante este periodo porque de cada uno de ellos me llevo una píldora de aprendizaje en aspectos muy variados del juego. Gracias a todas las personas que rodean y colaboran con el club, personas que sin ser su trabajo se desviven para hacer que todo funcione, son el mayor apoyo que tenemos muchas veces las jugadoras de fuera y los pilares para que cualquier club funcione correctamente. Gracias a todas las niñas que forman la base del club y sus familias, sobre todo las que he tenido la suerte de entrenar, porque me han hecho vivir algunos de los mejores momentos de estos años y me han ayudado a revivir sensaciones que llevaba tiempo sin experimentar con el balonmano. Gracias a todas las compañeras con las que he tenido la suerte de compartir equipo, he intentado aprender de ellas lo máximo posible y transmitir aquello que sabía para convertirnos en el mejor equipo posible y alcanzar casi la excelencia en esta última temporada. Por último gracias a la afición por hacerme sentir querida y valorada, sois nuestro motor y los que dan sentido y valor a nuestro trabajo.