Autorizados los circos con animales en Zaragoza

La titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Zaragoza ha emitido una sentencia en la que autoriza en Aragón, incluido Zaragoza, la celebración de espectáculos circenses que utilicen animales, siempre que cumplan la ley de protección animal aprobada por las Cortes de Aragón en 2002.

Así, estima parcialmente el recurso que presentó en septiembre de 2019 la empresa Recrearte Entretenimiento contra la decisión inicial del Ayuntamiento de Zaragoza de no autorizar su espectáculo, Zoorprendente, durante las Fiestas del Pilar del año pasado.

Los tribunales anulan la prohibición de los circos con animales en Zaragoza, regulada en una ordenanza municipal, aprobada en pleno en marzo de 2019 durante el mandato de Zaragoza en Común, y da así la razón a los promotores. El consistorio no recurrirá y Podemos - Equo acusa al gobierno de la ciudad de un retroceso en la defensa de los derechos de los animales.

Considera la sentencia que esta regulación es contradictoria con la normativa aragonesa , que habla de especies de fauna silvestre y se circunscribe a los que haya en el ámbito nacional. El proceso ya pasó por unas medidas cautelares en favor del circo Zoorprendente en Plaza Imperial tras prohibir el ayuntamiento su instalación. Precisamente esas medidas sustentan ahora la sentencia.

"No vamos a recurrir", ha indicado el teniente de alcalde de Urbanismo, Víctor Serrano. "Recoge las medidas cautelares que ya se dictaron en su día y es muy clara: la ley autonómica, que es la que es competente para prohibir este tipo de espectáculos, no los prohíbe" y, por lo tanto, "el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene competencia normativa, no puede incluir en una norma municipal este tipo de prohibiciones a circos con animales", ha continuado.

Por eso, "tenemos la decisión firme de no recurrir y no queremos meter en más líos de tribunales a los zaragozanos por cuestiones ideológicas, cada uno tenemos nuestra valoración política o personal sobre este tipo de espectáculos", ha afirmado Serrano, que ha dejado claro que él no está de acuerdo "pero eso no quiere decir que vayamos a desatender lo que nos están diciendo los tribunales ni a meternos en procedimientos judiciales que sabemos con certeza que vamos a perder".

En este sentido, "le preguntaría al Gobierno de Aragón si van a reformar la ley para que Zaragoza pueda prohibir en el futuro el circo con animales".

Podemos considera esta decisión un paso atrás en la protección de los animales del ayuntamiento e insiste en que el consistorio debe recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón porque, según la formación morada, no entra en el fondo protector de la norma y se limita a la contradicción legislativa.

"Una elefanta o un tigre son, biológicamente, animales silvestres, nacidos o no en una jaula" y "estar explotados en un circo y entrenados a golpes no es su hábitat", remarca el portavoz de Podemos - Equo, Fernando Rivarés. "Eso es lo que prohíbe la ley aragonesa y la propia norma municipal”, añade.

Su formación insiste en que las normas aragonesa y zaragozana se oponen a los espectáculos circenses con animales porque implican sufrimiento para ellos. Por eso considera Podemos que si el Ayuntamiento no recurre la sentencia estarían dando “un paso atrás” en la protección de los animales.