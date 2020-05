Málaga y Rincón se retrasan en la desescalada

El distrito sanitario Málaga, que engloba a la capital malagueña y a Rincón de la Victoria, se retrasa en la desescalada. Este distrito, debido a sus niveles de contagios, es uno de los tres en Andalucía que no han sido incluidos por la Junta en su petición al Gobierno para que pasen "directamente" a la fase 1 del desconfinamiento, si no que se plantea una entrada en dicha fase restrigida, en la que no puedan realizarse gran parte de las actividades incluidas en ese estadío de la desescalada.

A pesar de que se entendió en un principio que el distrito Málaga quedaba directamente fuera de la petición de pasar de fase, la Junta ha precisado que se ha solicitado con las siguientes restricciones, que han sido enumeradas por el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en el Parlamento Andaluz: "Proponemos no permitir funerales o velatorios más allá de la estricta intimidad, no permitir la celebración de reuniones, seminarios y congresos científicos e innovadores, no permitir actos de espectáculos al aire libre, no permitir la celebración de mercadillos ni actividades similiares. El consejero Aguirre concluía indicando que la intención de su departamento es "evitar la concentaciónde personas más allá de lo que es el ámbito estrictamente laboral".

Con todo, el responsable de Salud no ha aludido a la terrazas o a los hoteles directamente, cuya apertura también está prevista en la fase 1 de la desescalada a partir del 11 de mayo aunque con limitación del aforo al 50 por ciento en el caso de las terrazas o sin la posibilidad de usar zonas comunes en lo que respecta a los hoteles o viviendas turísticas.

Sí incluye el Gobierno andaluz la petición al Ejecutivo central de que pasen a la siguiente fase el resto de los distritos de la provincia con la totalidad de las medidas de apertura incluidas, es decir, los distritos de la Costa del Sol, la Vega de Antequera, El Valle del Guadalhorce, la serranía de Ronda y la Axarquía.

Una de las propuestas al Gobierno por tanto incluirían la petición por distritros sanitarios, y otra solicita el paseo a la siguiente fase de las ocho provincias en su conjunto. La última palabra está en manos del Ejecutivo Central.

El distrito Málaga tiene el mayor ratio de contagios por cien mil habitantes de toda Andalucía en los últimos 14 días, según los datos recogidos por el Instituto Andaluz de Estadística: son 399 positivos en ese plazo de tiempo frente a otros distritos sanitarios con apenas 12 contagios, como los detectados en la Serranía de Ronda o la Axarquía.

La Fase 1 del plan de desconfinamiento incluye la apertura del 50 por ciento de las terrazas de bares y restaurantes, la de hoteles sin el uso de zonas comunes o la celebración de mercadillos y venta ambulante a un tercio de su capacidad. También se permiten reuniones con un máximo de 10 personas, la apertura de museos a un tercio de su capacidad o la celebración de espectáculos culturales al aire libre con menos de 200 asistentes.