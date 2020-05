La provincia de A Coruña, al igual que el conjunto de Galicia, entrará el próximo lunes, 11 de mayo, en la Fase 1 de la desescalada diseñada por el Gobierno central, según confirmó anoche el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

nueve cosas que podrás hacer en la fase 1 Se mantendrán restricciones por franjas horarias que puede "adaptarse" con respecto a la fase 0 Se podrán realizar reuniones de hasta 10 personas en domicilios, al aire libre o lugares públicos Se permitirán los velatorios con un máximo de 10 personas en espacios cerrados y de 15 en los abiertos Los deportistas podrán volver a los centros deportivos de alto rendimiento y entrenamiento medio en ligas profesionales Los locales de hostelería podrán volver a subir la verja con la condición de ofrecer servicio al 50% del aforo de las terrazas, como máximo Se podrá ocupar hasta un 50% del aforo de los lugares de culto religioso Los hoteles y otros alojamientos turísticos tendrán permitido abrir sus puertas, pero estará prohibido el uso de las zonas comunes Los locales comerciales podrán abrir bajo la condición de completar un 30% de su aforo, como máximo. Un permiso que no se aplicará a los grandes parques comerciales Estará permitida la apertura de bibliotecas para préstamos y con limitación de aforo, un condicionante que se impone de la misma manera para los espectáculos culturales y los museos.

La ciudadanía no podrá salir de la provincia de A Coruña mientras Galicia permanezca en esta porque la provincia ha sido la unidad territorial que ha elegido el Ministerio de Sanidad para decidir si se cumplen los criterios del desconfinamiento y también la movilidad permitida.

Esta limitación, establecida por el Gobierno central, significa que el comité de expertos no ha atendido a la petición de la Xunta de usar como unidad territorial las áreas sanitarias y también ha rechazado permitir la movilidad de ciudadanos entre ellas, según han ratificado fuentes de la Xunta a Europa Press.

En concreto, el Gobierno gallego trasladó al Ministerio de Sanidad una propuesta en la que establecían las siete áreas sanitarias -la de A Coruña llega hasta Costa da Morte- como unidades de referencia y solicitaban que se aprobase la movilidad entre todas ellas, de manera que existiese la posibilidad de circular por todo el territorio gallego sin restricciones.

Aunque esta movilidad interprovincial tendrá que esperar a fases posteriores, el Gobierno central sí que ha permitido a Galicia pasar a la siguiente fase al cumplir diferentes criterios "cuantitativos y cualitativos" establecidos por el comité de expertos.

Parámetros utilizados

Para tomar esta decisión, el comité se ha basado en "los datos y los parámetros" previamente establecidos, ha explicado el ministro. Al mismo tiempo, ha apuntado que la desescalada cuenta con "dos pilares" que también han resultado "fundamentales" para alcanzar esta resolución: "la cogobernanza y la cautela".

"Lo más importante es consolidar lo que hemos logrado, es decir, controlar la pandemia", ha añadido el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Por eso se han estudiado "las propuestas de todas las comunidades y ciudades autónomas a lo largo de esta semana, se han analizado y en base a esto" se han tomado "decisiones conjuntas", ha explicado el máximo responsable de Sanidad.

Por su parte, Simón ha hecho hincapié en que "este tipo de decisiones nunca son fáciles" y han requerido "un trabajo muy intenso". Los dos "criterios" imprescindibles que Galicia y el resto de comunidades han tenido que cumplir pasan por contar con 1,5 o 2 camas de UCI por cada 10.000 habitantes y tener entre 37 y 47 camas de agudos por cada 10.000 habitantes.

La provincia de A Coruña cumple al habilitar los hospitales de campaña

En el caso gallego, esas camas no están disponibles a día de hoy, pero podrían habilitarse "en cinco días", según declaró el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre este asunto. De hecho, Galicia cumple las exigencias gracias a los hospitales de campaña, uno de ellos abierto en el recinto ferial ExpoCoruña. Si no fuese por estos hospitales, Galicia no tendría camas suficientes tras los recortes de los últimos años.

Otros criterios valorados por el comité de expertos fueron el riesgo de transmisión, la letalidad observada o la capacidad de respuesta de los sistemas de salud.

Datos gallegos

Las cifras que se manejan en Galicia sobre coronavirus han llevado al Ministerio ha tomar la decisión de pasar a la fase 1 en las cuatro provincias. En concreto, a última hora de este viernes la comunidad contabilizaba la muerte de 591 personas desde el inicio de la pandemia. De ellos, 459 corresponden a muertos en atención hospitalaria -123 en el área sanitaria de A Coruña y Cee-, mientras 132 fallecieron en residencias de mayores.

Por otra parte, el número de casos activos de coronavirus se sitúa en 2.727, lo que supone 37 personas más desde el día anterior, según los datos trasladados este viernes por la Consellería de Sanidade.

Además, también se han curado 7.138 personas en toda la Comunidad, un número que sigue al alza día a día y que desde el jueves ha crecido en 179 curados más. Lo mismo sucede con las PCR, que aumentan a 111.600 desde el inicio de la pandemia.

Sanidade también comunicó que hay 26 pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), cuatro en el Hospital Universitario A Coruña, y otras 195 personas en otras unidades de hospitalización (10 menos), mientras que ascienden a 2.505 los pacientes que permanecen en seguimiento domiciliario.