De patrulla con la Guardia Civil de Tráfico: los 'cazadores' de insolidarios

La Guardia Civil es uno de los cuerpos del Ministerio del Interior encargados de hacer velar el cumplimiento de los decretos dictados por el Gobierno en el actual Estado de Alarma. La Agrupación de Tráfico es una de las piezas claves de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para asegurar que todos nos quedemos en casa durante el confinamiento a excepción de los servicios esenciales y aquellos que, con las distintas fases en vigor, pueden empezar a moverse sin incumplir la norma.

La Cadena SER en Málaga es el primer medio de comunición de esta provincia durante el confinamiento que acompaña, durante unas horas, a una de las patrullas encargadas de establecer los controles en las carreteras donde se suele 'cazar' a los insolidarios que deciden saltarse la normativa a la 'torera' frente al 95% de la población que permanece encerrada en sus casas para evitar los contagios por coronavirus.

Uno de los agentes de la Guardia Civil durante el control en Málaga / Cadena ser / Jesús Sánchez

"Intentan poner excusas, justificarse, de un modo u otro, pero rápidamente nos damos cuenta quien intenta engañar para evitar ser denunciado", explica en la SER el Cabo 1º del Subsector de la Agrupación de Tráfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga al que acompañamos junto a otros cuatro agentes del Instituto Armado que conforman la patrulla. Un furgón de la Guardia Civil de Tráfico y tres unidades motorizadas encargadas (durante la elaboración de este reportaje) de controlar el extremo oriental de la provincia. "Llevo 27 años de servicio y nunca me podía imaginar que nos íbamos a encontrar en una situación así", responde el agente cuando se le pregunta por las excepcionales circunstancias en las que tiene que realizar actualmente su trabajo diario, en pleno Estado de Alarma.

"La mayoría de los conductores que paramos cumplen con la normativa; llevan su justificante y su carné de conducir, toda la documentación en regla, y saben que su desplazamiento esta avalado por el Real Decreto", detalla el Cabo, "pero siempre hay quienes nos la intenta 'colar' con la picaresca por si cae la breva y pueden evitar ser pillados, pero les desvelan las mentiras. Solo por el modo en el que se comportan ya sospechamos que nos intentan engañarte", relata el responsable de la patrulla.

Durante el control de tráfico han sido parados varios vehículos / Cadena ser / Jesús Sánchez

Les seguimos un domingo. La situación -el tráfico, las circunstancias- cambian mucho si se trata de un día laborable o si es fin de semana. Hay mucho ciclistas y deportistas en carreteras, vías y carriles. Aunque el tráfico ha bajado un 80% respecto a la situación previa al confinamiento, en fines de semana la circulación es aún menor. "Todos los ciudadanos deben colaborar para acabar con la pandemia, pero para eso hay que cumplir la legislación vigente. Nuestra labor también es informativa (sobre la norma que va actualizándose en el Boletín Oficial de Estado) pero no podemos dejar de denunciar a quien intenta saltarte lo establecido", explica uno de los Guardias Civiles. Sobre las excusas que usan los insolidarios "hay para todos lo gustos: quien vive en Rincón y le pillamos en Cártama diciendo que viene del supermercado sin el recibido de la compra; o el que dice que lo ha perdido, que se le ha olvidado en el carro, que salía con prisa de la tienda y no sabe donde lo ha puesto", relata el agente, "y es verdad que todo eso te puede pasar; pero cuando intentan justificar lo injustificable, entonces no queda más remedio que denunciar". Solo en la provincia de Málaga, desde el inicio del Estado de Alarma, se interponen -de media cada día- unas 60 denuncias a infractores que se han saltado el confinamiento según los datos oficiales del Ministerio del Interior.

La Agrupación de Tráfico suele realizar dos tipos de dispositivos: los controles aleatorios que se instalan en las entradas y salidas de las autovías, así como en carreteras secundarias -con una duración aproximada de una hora-, y los controles fijos que suponen un mayor despliegue de efectivos con el corte de varios carriles de una autovía y que se puede prolongan de tres a cuatro horas ya que se suele frenar e identificar a la práctica totalidad de los vehículos que circulan.

Los agentes identifican a los conductores / Cadena ser / Jesús Sánchez

En todos los casos, los agentes van perfectamente protegidos ante el coronavirus: mascarillas oficiales de la Guardia Civil en color verde oliva para tapar boca y nariz, guantes que cubren las manos y gel hidroalcohólico en los vehículos. También guardan la distancia de seguridad establecida cuando paran a un conductor. "También debemos mirar si ellos llevan mascarilla para protegerse" detalla uno de los agentes. Durante nuestro recorrido con la patrulla, los guardias se topan con un taxista que realiza el servicio de desplazamiento de un joven desde Rincón de la Victoria hasta Benalmádena. El cliente asegura a los agentes -tras identificarse- que su movimiento se debe a que tiene que atender a su abuela -supuestamente con movilidad reducida- pero carece de cualquier justificante o documento oficial que acredite su afirmación. "Yo entiendo que me pare la Guardia Civil, y que controle hacie donde voy, pero le estoy dando los motivos reales...sin embargo, éstos no le valen", asegura el joven denunciado ante los micrófonos de la SER. El agente que lleva a cabo la denuncia nos explica posteriormente que la falta de esos documentos hace que sea imposible saber los motivos reales del recorrido de 20 kilómetros que distan entre el punto de control y su domicilio "y no nos queda más remedio que denunciar ante la Subdelegación del Gobierno".

La institución administrativa es ahora la que comienza a tramitar el expediente sancionar. En dos meses de Estado de Alarma, la Guardia Civil de Málaga ha formulado más de 20.000 denuncias que la Subdelegación del Gobierno ha traducido, de momento, en 3.700 expedientes sancionadores ya comunicados a los infractores. La mayoría de las denuncias son consideras 'graves' y la cuantía de la multa oscila entre los 601 y 1.000 euros. Todas se pueden recurrir en el plazo de los quince días iniciales e incluso conseguir una reducción del 50% de la sanción al abonarla en el periodo de las dos primeras semanas desde que recibe esa notificación oficial.

Se revisa la documentación de cada conductor parado / Cadena SER / Jesús Sánchez

La patrulla para a otra conductora. Es profesional sanitaria que lleva en el oído un pequeño aparato inalámbrico para responder a las llamadas entrantes del teléfono. "Voy hacia el Clínico porque soy del personal que atiende a los pacientes con Covid-19", explica la mujer a los agentes que le piden que se repite el artilugio de la oreja ya que está prohidido circular con él puesto. La conductora justifica su desplazamiento con el documento oficial que le han facilitado sus superiores. "Este es el papel que me dieron. Yo voy a mi trabajo y solo espero que esta 'guerra' -en referencia al coronavirus- acabe pronto; por nuestro bien y el de todos los ciudadanos". La mujer puede seguir conduciendo y no será denunciada. Su desplazamiento esta más que justificado.

"A las ocho de la tarde, cuando todos salen al balcón para aplaudir, mi pensamiento es para los sanitarios. Ellos salvan vidas", explica el Cabo 1º que se emociona al recordar a los compañeros del cuerpo de la Guardia Civil que han fallecido víctimas del Covid-19. "Me toca usted un tema sensible; yo particularmente creo que el aplauso debe ser para los sanitarios porque se la juegan a diario. Nosotros -los agentes- estamos acostumbrados a realizar estos controles de tráfico, estamos hechos de otro pasta, pero los profesionales en los hospitales son los que deben recibir todo el homenaje del mundo por su gran esfuerzo". Dejamos a la patrulla de la Guardia Civil para que instalan el siguiente control. Les queda una intensa jornada por delante antes de que vuelvan a ser las ocho de la tarde y se sumen a ese gran aplauso.