Champagne: "El fútbol es con la gente, esta pasión es compartida"

El Real Oviedo regresó a los entrenamientos el pasado sábado y hoy lunes ha vuelto a ejercitarse sobre el césped de El Requexón. Una imagen atípica y diferente de las habituales sesiones a las que estábamos acostumbrados por las mascarillas y guantes de muchos de los jugadores y miembros del cuerpo técnico. Circunstancia que será habitual durante las próximas semanas.

Esta situación fue analizada por el jugador carbayón Nereo Champagne: "Me he encontrado bien. Las ganas de volver a pisar el césped y disfrutar ayudan mucho. Soy una persona positiva y traté de aprovechar el tiempo, dentro de la situación crítica, para disfrutar de mis hijas y mi mujer. Estar en casa, que los futbolistas no lo hacemos mucho. Y tratar de transmitir tranquilidad y positivismo con todo aquel con quien he charlado".



"Necesitamos caer al suelo y nuestro entrenamiento es diferente al de los jugadores, que corriendo o haciendo fuerza pueden suplementar el trabajo en el campo. Lo nuestro es más complicado. Tengo algo de césped en casa y lo aproveché, pero no es lo mismo. Se hizo lo que se pudo", destacó sobre cómo entrenó estos meses en casa.

Champagne también fue preguntado por estos primeros días de entrenamiento y destacó que ya tenía ganas: "La portería es una pasión, y entrenar es parte de esta. No renegué nunca de entrenar, me encanta. A veces no hay tiempo de trabajar tanto con el entrenador de porteros, y viene muy bien. Es un puesto muy específico y lo disfruto muchísimo".

"El fútbol es con la gente, esta pasión es compartida. Es pasión de multitudes. Estamos viviendo un hecho que escapa a todo el mundo. Lamentablemente tendremos que jugar sin gente. No es lo que queremos, porque desde pequeño sueñas con ello. En este retorno no lo podremos hacer pero ojalá que sea lo más pronto posible. Para volver a tener fútbol con gente necesitamos empezar dentro de unas normas de salud", comentó el portero sobre cómo ve jugar sin gente.

Si nada lo impide, LaLiga tiene prevista que la competición regrese el próximo 12 de junio y para entonces el Real Oviedo llevará casi un mes y medio de "pretemporada". Una etapa de vuelta a la forma física de marzo, en la que tanto el José Ángel Ziganda como el preparador Alberto Martínez están llevando la voz cantante.