Susana Díaz: "Moreno es muy irresponsable al poner en peligro la Costa del Sol por una semana"

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha acusado al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, de actuar de manera "muy irresponsable al poner en peligro la seguridad sanitaria y el prestigio internacional de la Costa del Sol por una semana" con sus críticas al Gobierno central, al que ha acusado el Gobienro andaluz de discriminar a las provincias de Málaga y Granada por no avanzar a la Fase 1 de la desescalada. "Saben que Málaga capital no cumple con los indicadores y es imposible limitar la movilidad con su área metropoliatana", lamentó Díaz en una entrevista en La Ventana Andalucía.

La jefa de la oposición andaluza ha urgido a la Junta a convocar el Consejo Andaluz de Turismo para establecer un plan inmediato de seguridad sanitaria, como han presentado Baleares y Canarias, para que Andalucía se convierta ya en "un destino saludable y así recibir turistas internacionales".

Explorar con CS la aprobación PGE para no depender soberanistas

Susana Díaz se ha mostrado esperanzada en que el acuerdo PSOE y CS para prorrogar el Estado de Alarma se mantenga en el tiempo con un posible acuerdo presupuestario que no haga depender al Gobierno de Pedro Sánchez de los soberanistas catalanes. "Indudablemente. Es lo que siempre he defendido. Albert Rivera no lo vio. Espero de Inés Arrimadas si lo esté viendo", dijo.