Resolvemos las dudas del pequeño y mediano comercio de Madrid en el Día Europeo de las Pymes

En el Día Europeo de las Pymes hemos querido hablar con todo el pequeño y mediano comercio de Madrid. Las Pymes no están atravesando un tiempo sencillo. ¿Cuántas Pymes hay en Madrid y qué perfiles tienen? Según datos de marzo, hay 404.000 autónomos. Hablamos de una parte muy importante del tejido económico de la Comunidad. Esto son datos del cierre de 2019: en Madrid tenemos más de 300.000 microempresas (las que tienen entre 1 y 9 trabajadores), pequeñas empresas (entre 10 y 49 empleados) casi 33.000, y medianas, hasta 249 empleados, 7.300. Entre autónomos y microempresas son 706.000, que dan trabajo a más de 1.060.000 personas. Todos ellos trabajando para adaptarse al nuevo contexto económico y social.

Hablamos con María José Landaburu, abogada laboralista y secretaria general de UATAE (Unión de Asociaciones de Autónomos y Emprendedores). Desde las Pymes les están trasladando muchas dudas, a las que intentan dar respuesta. Dudas por prestación, por ERTEs y financiación. Ha habido mucha confusión con la prestación extraordinaria, que implica la exoneración de cuota. Hemos querido dar respuestas también a nuestros oyentes. Estas son algunas de sus dudas.

.- "Soy taxista, nos han surgido dudas debido a cómo cotizamos, porque cotizamos por módulos. ¿Tenemos derecho a cobrar las prestaciones? ¿A qué debemos dirigirnos?".

Respuesta: "Está cubierto por la prestación extraordinaria. Para demostrarlo, cada uno debe acudir a su mutua, como taxista. Y hacer declaraciones responsables en las que se diga que como consecuencia del COVID ha tenido que reducir sus ingresos. Con esto te lo van a aceptar. Es importante que se guarden los documentos que puedan acreditar eso".

.- "Soy autónomo de hostelería, tuve que hacer un ERTE. Tenemos incertidumbre sobre la prórroga de los ERTEs. ¿Tenemos que solicitarla antes del 30 de junio? No sé si tengo que reincorporar a los trabajadores o cumplir las horas que tienen por contrato".

Repuesta: "Los ERTEs se van a prorrogar hasta el 30 de junio, no tienes que hacer nada, salvo que desees incorporar trabajadores, entonces sí tienes que comunicarlo".

.- "Hay reformas de locales, que son viviendas, que se han quedado a media. ¿Cuándo podríamos empezar a trabajar en esos locales? No facturamos nada en febrero, y sí en marzo. ¿Qué ocurre con las prestaciones por ceses que pedido a una mutua?".

Respuesta: "En caso de reformas en casas habitadas no vamos a poder empezar hasta que pasemos todas las fases. Sobre prestaciones por cese, tienes derecho a la prestaciones todo el tiempo que dure el estado de alarma aunque empieces a facturar":

.- "Tenemos un centro de ocio infantil. No sabemos en qué paquete está metido el ocio infantil por el estado de alarma".

Respuesta: "Entiendo que esto va dentro del ocio, dentro de los cines, teatros... Tendría 1/3 de limitación de aforo".

.- "Mi pregunta es si los autónomos acogidos al cese de actividad pueden facturar en algún momento. ¿Y cómo pueden darse de alta de nuevo en la actividad?"

Respuesta: "El cese de actividad no exige cesar, uno sigue de alta como estaba. A partir de ese momento la seguridad social te paga tu cuota. Además uno recibe una prestación. Que nadie se dé de baja porque sigue generando derechos".

.- "Tenemos un local de muebles de cocina. Nos han cobrado la cuota del mes de abril de autónomos. No tendrían que haberla cobrado por cese de actividad".

Respuesta: "Seguramente te lo hayan reconocido justo después de las remesas. La cuota te la van a devolver. Si ves que pasa un mes y no te la devuelven, habría que hacer una reclamación".

.- "Soy autónoma, monitora de pintura. He tenido que cerrar la academia. Sigo facturando una pequeña parte. El pasado 20 de abril solicité ayudas a la Comunidad de Madrid. No he tenido respuestas. ¿Qué puedo hacer para obtener respuestas y qué posibilidades hay de otras ayudas?".

Respuesta: "La ayuda de la Comunidad de Madrid solo se concede durante dos meses, además está tardando mucho. La estatal te paga la prestación. Yo te recomiendo que pidas la prestación por cese".