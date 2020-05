La Unión Deportiva Logroñés ha roto su silencio. Dos meses después de darse por concluida la temporada, en la semana en la que se debería haber acabado la temporada regular con el partido en Zubieta ante la Real Sociedad B, el día después de haber recibido esas recomendaciones sanitarias de no obligado cumplimiento de la Federación Española de Fútbol, Juanjo Guerreros, vicepresidente de la Unión Deportiva Logroñés, ha explicado el sentir del equipo campeón del Grupo 2 con 13 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. El mejor equipo de la competición hasta el parón de la jornada 28, cuando ya se habían disputado el 75% de los puntos puestos en juego, analiza todo lo que está pasando en el fútbol español no profesional, que vive en una incertidumbre histórica ante la falta de decisiones claras, contundentes, de ley para o bien dar la temporada por concluida o garantizar la igualdad de oportunidades para que todos los equipos puedan afrontar esos playoffs de ascenso exprés en igualdad de condiciones ante una epidemia que está afectando de forma asimétrica a las diversas regiones de este país.

Juanjo Guerreros reconoce en Radio Rioja Cadena SER que "la posibilidad de dar por nula la temporada jurídicamente no cabe" una vez que ha sido publicada la Circular 66. También advierte que no explica si los primeros equipos de cada grupo ascenderían en caso de no jugarse el playoff exprés, aunque sí reconoce que "indica que se tendrán en cuenta los méritos deportivos para conceder los ascensos". Apunta que "seguimos pensando que es muy complejo que se puedan jugar esos playoffs", y que "la hemos pedido a la RFEF que nos diga qué va a suceder si finalmente no se puede jugar, pero no hemos recibido respuesta". La Unión Deportiva Logroñés siempre ha sido partidaria de volver a la actividad "pero con garantías, con cabeza, no de esta manera a partir de un protocolo sanitario de marzo que creemos está caducado".

Guerreros apunta en la SER que "lo que espero de mi presidente (por Luis Rubiales) es que lidere, dirija y tome decisiones. Os lo cuento porque se lo he dicho a él mismo. Y si se equivoca es porque ha tomado decisiones. Y en todo este proceso estoy seguro que han sobrado las consultas a los presidentes de los equipos implicados". Este mensaje lo dirige también al Ministerio de Sanidad y el Consejo Superior de Deportes: "Espero que se tomen las decisiones oportunas y no sigamos con este sainete que ya dura dos meses y que puede durar otros dos más. Estamos con continuos dimes y dirites, y todos somos conscientes de que esto no nos lleva a ningún lado viendo el documento sanitario que ha remitido la Federación Española de Fútbol". Y sobre la RFEF y el CSD, Guerreros apunta que "estamos viendo un partido de tenis donde la pelota va de un lado para otro sin resolver la cuestión".

Cierra Juanjo Guerreros esta entrevista con un mensaje para Pablo Alfaro, entrenador del Ibiza, y Joaquín Parra, presidente del Badajoz, que indicaron en El Larguero la posibilidad de que los primeros clasificados "comunicaran falsos positivos para que no se pueda jugar": "Estas declaraciones solo califican a quien las realiza".