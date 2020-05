'Re-Inicia Alcalá'. El plan de Alcalá de Henares para la recuperación

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares pone nombre a la recuperación que el consistorio pretende dirigir desde la gestion municipal para que llegue a todos los ámbitos de la sociedad alcalaína, desde la recuperación de las familias y el pequeño comercio, a la generación de empleo y la inversión pública. El plan, presentado como 'Re- Inicia Alcalá', nace en el seno de la Oficina Horizonte Alcalá 2030 y el acuerdo que el gobierno del PSOE forjó con Ciudadanos para sacar adelante los nuevos presupuestos municipales.

Según explica el alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios, "se trata de poner todos los recursos municipales al servicio de paliar los efectos de la covid-19. Sobre todo, pensando en los efectos económicos que van a incidir sobre la ciudad". Así, el plan anunciado tendrá un área de Inversión Pública, otra de Territorio y Sostenibilidad, otra dedicada a Pymes y Autónomos, y otra a lo Social. "En definitiva -añade Rodríguez Palacios-, para cuidar de las personas, de las empresas, del Medio Ambiente, que siga habiendo inversión pública para que se mantenga un empleo importante".

El regidor de Alcalá de Henares asegura que el plan, surgido de la Oficina Horizonte Alcalá 2030 y el acuerdo alcanzado por el PSOE con Ciudadanos, pretende captar el acuerdo mayoritario de la corporación, por lo que se elevará al pleno ordinario del próximo 20 de mayo. Dice el alcalde que esto refleja las "Ganas de compartir, de dialogar que tiene el equipo de gobierno con los agentes sociales y con los partidos de la oposición".

Aún no están definidas las acciones concretas en cada una de las áreas anunciadas aunque Rodríguez Palacios adelanta que "tenemos previsto este año la inversión de 18 millones de euros en la ciudad. Esa inversión debe ir unida a la generación de empleo, a la mejora de espacios públicos, adaptándose a la realidad que estamos viviendo". Y suma a estos objetivos la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana porque "No puede haber inversión si no hay terreno para invertir". Además, anuncia que se está diseñando una "línea de apoyo hacia el sector turístico y hostelero que es, probablemente, el más damnificado al ser el primero en ser afectado y seguramente, de los últimos en salir de esta crisis".

El nuevo plan Re-Inicia Alcalá sumará a las medidas estrictamente municipales, la gestión de las ayudas que puedan decretarse desde el Estado como la Renta Mínima Vital. "Confiamos en que sean los ayuntamientos los que puedan asumir la gestión de la recuperación, reforzando los Servicios Sociales del ayuntamiento y abriéndolos a muchas personas que hace un año no pensarían que los iban a necesitar pero que, ahora, sí van a necesitar ese apoyo".

Plan Re-Inicia Alcalá (Fuente Ayuntamiento de Alcalá de Henares):