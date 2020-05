"No estamos de romería" advierte el Principado ante la relajación de las medidas de seguridad

Asturias se mira en el espejo y la imagen que le devuelve es la de una región saludable pero con serias dudas sobre qué pasaría en caso de un rebrote del coronavirus. Los datos del primer estudio de seroprevalencia sitúan a Asturias como una de las comunidades con menor grado de inmunización frente al virus. Menos del 2 por ciento de los asturianos –más en concreto el 1,8%- estaría hoy protegido contra la infección por covid19. La llamada inmunidad de rebaño está por lo tanto a años luz, aunque al mismo tiempo esos datos sean la prueba del éxito de la estrategia asturiana para frenar la expansión del virus. Sólo Asturias, Murcia y Canarias están por debajo del 2 por ciento de población que ha tenido contacto con el coronavirus.

El gobierno conjuga ese dato con la escasa responsabilidad que están demostrando algunos ciudadanos con respecto a las limitaciones en esta primera fase de la desescalada, y la consecuencia es una auténtica llamada al orden al conjunto de la población. El Principado tiene la sensación de que nos estamos portando mal y ponemos en riesgo lo conseguido hasta ahora, olvidando unas cifras demoledoras en lo sanitario y en lo económico. La consejera portavoz, Melania Álvarez, lo ha repetido varias veces a lo largo de la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno: "La estampa que se repite en muchas calles asturianas en los últimos días es preocupante y lleva a pensar que olvidamos demasiado rápido. No estamos de fiesta ni de romería. Estamos de luto. No podemos dejarnos llevar por la euforia". El Principado le pide a los ciudadanos que no pierdan de vista que el virus sigue activo y es el mismo que en dos meses le ha costado la vida a más de 300 asturianos y ha llevado al paro a otros 10.000.