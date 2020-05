Alcaldes jiennenses piden a la Junta que mueva ficha de una vez. Solicitan que el gobierno regional ponga encima de la mesa un Plan extraordinario similar al construido por la Diputación de Jaén y que sirva para la reconstrucción de los pueblos y ciudades de la provincia. Concretamente se trata de 68 alcaldes y alcaldesas socialistas y los restantes portavoces municipales en la oposición en aquellas localidades donde no gobierna el PSOE.

Y es que la Diputación Provincial de Jaén presentaba un Plan Extraordinario que se dejará 168 millones de euros en ayudas para los 97 municipios de la provincia. Este dinero irá destinado a afrontar gastos derivados de la lucha contra la pandemia. El alcalde de Alcaudete, Valeriano Martín, recuerda además los 15 millones de euros extraordinarios de la Diputación que se aprobaban este jueves para planes de empleo a repartir entre todos los municipios de la provincia.

Martín expresaba a Radio Jaén Cadena SER que la percepción es que la Junta de Andalucía no está haciendo prácticamente nada, en contraposición a lo que ya están desarrollando el gobierno central y la Diputación, asegurando que si no fuera por ellos "estarían totalmente desamparados".

"Frente a eso tenemos a una Junta de Andalucía que realmente está desaparecida, que realmente no da la cara, no tienen ninguna iniciativa. Por ejemplo, la Junta sacó tres ediciones de planes de empleo por valor de 65 millones de euros entre el 2014 al 2018. Esos planes de empleo que ahora serían imprescindibles y fundamentales para nuestra provincia, para nuestros ayuntamientos y para nuestros ciudadanos. Pero esta nueva Junta de Andalucía de PP y Cs no los sacan", critica.

"La Junta está discriminando", asegura, a municipios de más de 5.000 habitantes para los que ha aprobado el gobierno regional unos fondos dejando fuera a otras localidades más grandes, como la de Alcaudete que gobierna Valeriano Martín. Concretamente, una treintena de municipios jiennenses tienen más de 5.000 habitantes. Y algunas de esas localidades están gobernadas por el PP o Cs. Por ello, Valeriano Martín no entiende la pasividad de alcaldes de la derecha que exigen mucho a Diputación y Gobierno Central pero callan ante la Junta de Andalucía por una simple cuestión "de afinidad política".

"Algo que no entendemos es que sean tan exigentes con la Diputación Provincial de Jaén y con el Gobierno de España y sin embargo no lo son con la Junta de Andalucía. Para el gobierno regional es como si los ayuntamientos no existiéramos. Y para esos alcaldes y alcaldesas, lo digo con todo el respeto, del PP y Cs es como si la Junta de Andalucía no existiera. No se exigen a ellos mismos nada de nada", señala el primer edil de Alcaudete.

El también presidente del Comité Municipal Provincial del PSOE de Jaén tiende la mano a los alcaldes y alcaldesas del PP para realizar reivindicaciones a todas y cada una de las administraciones.