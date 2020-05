Díaz Ayuso frena el cese del técnico por los contratos con Room Mate a la espera de la investigación interna

Pocas horas después de que la Consejería de Políticas Sociales anunciara el cese del secretario general técnico como responsable de la subida del contrato de la Comunidad de Madrid con la empresa Room Mate, la Cadena SER ha confirmado que ese cese no va a ser inmediato. Isabel Díaz Ayuso lo frena a la espera de finalizar la investigación interna que anunció la presidenta. Será ya después cuando se decidirá. El contrato, que ellos dicen que se subió por error, adjudica el servicio directamente a la empresa Room Mate. Fue un funcionario quien lo subió a la web de la Comunidad de Madrid.

Según ha confirmado la SER, el consejero Alberto Reyero, que sí comunicó al equipo de gobierno su decisión, se apresuró al ordenar el cese del técnico y anunció una salida antes de que se cierre una investigación. Reyero explicó que tomó esta decisión tras recabar este miércoles "la versión de todas las personas implicadas" y constatar "que lo ocurrido responde a un error humano".

Fuentes próximas al Gobierno recuerdan a la SER que no puede haber un cese si previamente no se cierra esta investigación y que un relevo de estas características no depende solo de un consejero; debe pasar previamente por la mesa del consejo de gobierno.

La polémica del apartahotel en el que está alojada desde el 16 de marzo Díaz Ayuso

El apartahotel pertenece a la cadena hotelera Room Mate, que ha cedido a la Comunidad de Madrid sus seis hoteles en la capital durante la pandemia, cuatro para personal sanitario y otros dos para personas mayores sin coronavirus. De los dos hoteles destinados a personas mayores sólo se ha puesto uno en marcha, sobre el que la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid firmó un contrato en el que figura como adjudicatario la Coordinadora del Tercer Sector, encargada de prestar los servicios sociosanitarios. Sin embargo, en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid llegó a figurar como adjudicatario del contrato Room Mate por un importe de 565.749,58 euros con IVA incluido.

Un "error" según fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, que posteriormente cambiaron en el Portal de Contratación el nombre del adjudicatario por el de la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid y redujeron el importe a 240.443,57 euros IVA incluido.