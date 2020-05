Almeida: "Hay que hacer respetar la normativa del estado de alarma"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, defiende la gestión de Ayuso al frente de la Comunidad; pero no alienta, como hizo este jueves la presidenta, las protestas en la calle contra el Gobierno central si no respetan la normativa de seguridad vigente. "No amparo que amparo que las protestas vulneren las disposiciones y normativas del estado de alarma", ha señalado este viernes en Hoy por Hoy Madrid tras defender que los ciudadanos deben poder expersarse, pero que es preciso hacerlo con arreglo a la situación excepcional vigente.

"Hay que hacer respetar la normativa del estado de alarma", ha dicho. Almeida ha recordado la cacerolada contra el rey, que ha defendido como una protesta legítima, igual que todas las que se produzcan respetando las medidas que marca la ley; pero ha afeado a Unidas Podemos que la animara.

Acerca de la gestión de Ayuso sobre la crisis, el regidor ha ensalzado el trabajo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque a la vez ha reconocido el de otras comunidades de distinto signo político, sin dar nombres. "Ayuso ha estado a la altura en unas circunstancias dificilísimas", ha señalado preguntado por el término "icono" con el que Pablo Casado se ha referido a ella. "Personas como Ayuso demuestran que el PP tiene capacidad de gestión en los momentos más difíciles", ha dicho.

Acerca de la denuncia contra él que un juzgado madrileño ha afirmado a trámite este jueves por no abrir los parques de la ciudad, el alcalde afirma no estar preocupado en absoluto. "Creo que no tiene fundamento alguno". Almeida asegura que no ha tomado ninguna medida que no haya tomado el Gobierno central.

También ha hablado sobre el modelo de ciudad y de gestión. Sobre lo primero ha advertido de la necesidad de apostar por favorecer desplazamientos que "no dependan tanto del vehículo privado"y ha citado la moto, la bicicleta o el patinete, ha citado como alternativas de carácter individual. Sobre lo segundo, el alcalde ve próximo un acuerdo con los demás grupos municipales para dibujar los caminos de la recuperación de Madrid.

El pacto no parece tan cerca a nivel de la comunidad, donde la presidenta sigue rechazando entenderse con el PSOE. Al respecto, Almeida ha respondido que lo que se gestiona en el Ayuntamiento pone más fácil el pacto, y que también "si cesaran algunos ataques al gobierno de la comunidad, todo sería más fácil".