"Está saliendo el sol, pero no podemos bajar la guardia, no quiero que nadie lo pase mal"

Hace casi 2 meses, el pasado 27 de marzo, recogíamos un testimonio en Hoy por Hoy Cantabria que nos emocionaba, el de Libertad, una de las primeras personas a la auxilió la Red Cántabra de Apoyo Mutuo, un grupo de voluntarios de diversos colectivos sociales que cuando se decretó el Estado de Alarma, el 14 de marzo, se puso en marcha para socorrer a aquellas personas que necesitaban colaboración con la compra, medicamentos u otro tipo de atención, una iniciativa locale para atender a las personas del vecindario que no puedan por sí mismas cubrir las necesidades básicas. Entonces, Libertad nos contaba que estaba ingresada en el Hospital Valdecilla junto a su marido. Hoy, muy recuperada nos ha relatado los momentos que ambos han vivido por culpa del coronavirus y la neumonía que les afectó.

“La esperanza es muy importante, yo ahora desde mi experiencia, a los que me escuchan les quería pedir prudencia. Con los niños es muy fácil, les decimos, no salimos a la calle porque hay un virus y si no salimos se cansará y se marchará. Y ellos lo comprenden, por eso ahora debemos ser todos un poco niños. Yo entiendo que tenemos ganas de recuperar nuestras costumbres, pero el virus todavía está, no podemos bajar la guardia, no quiero que nadie lo pase mal” ha pedido Libertad visiblemente emocionada. Un mensaje que lanza al comprobar que hay personas que se están despreocupando y están relajando las medidas de seguridad.

También hemos vuelto a hablar con Diego San Gabriel, portavoz del colectivo Cantabria no se Vende, una de las organizaciones que pusieron en marcha la Red Cántabra de Apoyo Mutuo. “Libertad ya es todo un símbolo. Cuando se recuperó, lo primero que nos dijo era que quería coger la bici y ayudar, que quería inscribirse como voluntaria”, nos ha desvelado.

San Gabriel ha explicado que la red ha comenzado su “propia desescalada” aunque mantendrá estructuras por si fuera necesario reactivarlas. En todo este periodo de Estado de Alarma la red ha coordinado a 560 voluntarios en todas las comarcas de la región, ha fabricado y distribuido más de 25.000 equipos de protección individual, atiende suministros básicos de 20 familias y ha entregado cerca de 815 cestas de apoyo a los productores rurales.

"Con los cambios que está habiendo, que entre otras cosas implican el fin del confinamiento y la vuelta al empleo para muchos cántabros, hemos comenzado nuestra propia desescalada aunque mantendremos las estructuras latentes". Por ello, tendrán continuidad: la app DonoMiWifi que ha superado ya las 350 descargas, facilitando internet a varios hogares, la página de Facebook Apurri que agrupa a 472 personas, y el banco obrero de alimentos que está atendiendo a 20 familias.

La red ha explicado que otras facetas que irán haciendo una "desescalada progresiva" será la "centralita", el cerebro que ha coordinado cientos de labores estos días, con la descentralización y el desconfinamiento han visto reducido el número de llamadas recibidas. Sin embargo, mantendrá el seguimiento de los casos activos y unos "servicios mínimos" en el número 641 877 231.