Salvador Navarro: "Madrid no es el enemigo, el problema es que no estamos"

La crisis del coronavirus debe servir para que la sociedad valenciana se conciencie de la importancia de tener poder en Madrid. “No estamos y por eso nos omiten”. Lo ha dicho el presidente de la patronal autonómica CEV Salvador Navarro. Ha comparado la Comunitat Valenciana con Euskadi. Y ha señalado que "ellos tienen el PNV" pero nosotros no tenemos a nadie. Y ha pedido a todos los partidos de aquí que comiencen a pensar en conseguir ese objetivo: ganar influencia en Madrid.

En ese sentido ha alabado a Joan Baldoví, el diputado de Compromís, por intentar hacer un poco ese papel en el enfrentamiento que mantuvo con la ministra Montero al hilo del reparto del fondo de 16.000 millones. A la ministra, según Navarro, le pudo el estrés pero básicamente la falta de peso político de los valencianos en Madrid.

Y añadía que la oposición a proyectos que generarán riqueza como la ampliación norte del puerto de València serían impensables en comunidades como Euskadi que por tener el peso que tiene en Madrid ahora va a recibir de ese fondo aunque por su condición foral no aporte nada a la caja común. Y también ha añadido que no cree en "conspiraciones judeomasónicas" y que no cree que el retraso en pasar de fase de la Comunitat Valenciana tenga que ver con un apoyo a Euskadi, cree más que "la Comunitat Valenciana fue un contrapeso a Madrid" que tampoco pudo pasar de fase.

¿Es necesario el paso a Fase 1?

Según la CEV la Comunitat Valenciana ha perdido ya 5.400 millones, un 5’4% de su PIB, en estos dos meses de confinamiento. Por eso cree fundamental el pase a la Fase 1 para ir volviendo progresivamente y con responsabilidad a la normalidad. Si no el daño sería mucho mayor e incluso irrecuperable en algunos casos, las previsiones hablan de una caída del PIB de hasta el 15%. "Hasta ahora era necesario mantener como prioritario el criterio sanitario, ahora es necesario dar entrada a criterios económicos y acostumbrarnos a vivir con la pandemia", siempre -ha recalcado- desde la prudencia.

En ese sentido, ha pedido al gobierno de España más confianza en los ciudadanos en general que "han demostrado más responsabilidad que los políticos". Eso sí, le parecen profundamente irresponsables algunas imágenes de concentraciones de gente como las de la calle Núñez de Balboa de Madrid.

Y se ha mostrado muy crítico con medidas como la cuarentena para quienes vienen del extranjero por exagerada. Y no solo por el turismo hacia el que ha pedido más sensiblidad al gobierno de Pedro Sánchez, también se ha preguntado qué pasa con técnicos de mantenimiento que vienen del extranjero y cuyo trabajo es fundamental para el buen funcionamiento de industrias de aquí.

Tampoco considera adecuado el impuesto a las grandes fortunas porque retraería la inversión y porque da la sensación de estar fuera de tiempo. Afirma Navarro que parte del gobierno de España, al menos en el lenguaje, "parecer haber vuelto a la época de la lucha de clases". Ha recordado que los empresarios también son trabajadores y que "España necesita empresarios". Que ellos no buscan destruir empleo, sino crearlo y mantenerlo para generar beneficios.

Ha sido muy crítico, en especial, con el tono de la ministra de trabajo Yolanda Díaz que "habla de trabajadores y trabajadoras, de enfermeros y enfermeras, pero solo de empresarios, no dice empresarias". Para Navarro eso es peyorativo.

Ser parte de la solución

Es más, ha pedido confianza en los empresarios en particular que quieren ser parte activa del proceso de recuperación. Para ello la CEV ha elaborado un estudio que pivota sobre siete ejes que pueden resumirse en la necesidad del compromiso social y el diálogo social; la innovación y la apuesta por la industria de aquí para reducir la dependencia de fuera. En esto reconoce Navarro que no solo en lo público, también las empresas de la Comunitat Valenciana apuestan muy poco por la innovación y se ha comprometido a trabajar para cambiar esa tendencia.

Navarro ha pedido a la Generalitat y al gobierno de España liquidez. Cree impresicindible "aligerar la carga fiscal y también la burocracia". Ha pedido más agilidad al gobierno central con los créditos ICO (Instituto de Crédito Oficial), el primer tramo ya está aprobado pero los dos pendientes deberían llegar mucho antes del 30 de junio porque las empresas necesitan liquidez ya. Una petición que hace extensiva a las ayudas autonómicas a través del IVF (Instituto Valenciano de Finanzas) y de la SGR (Sociedad de Garantía Recíproca). También considera necesario que la Generalitat que apueste por la colaboración público-privada dada además sus necesidades de tesorería por la infrafinanciación.