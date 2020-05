Sí, podrás ir a ver a tus familiares (si viven en Ciudad Real)

La provincia de Ciudad Real avanza a la fase 1 del plan de desescalada. Lo hace desde el lunes 18 de mayo y junto con las provincias de Toledo y Albacete. Con ello, desde esa fecha toda Castilla-La Mancha estará en la fase 1. Una fase en la que se relajan algunas de las restricciones impuestas en la fase 0.

Asimismo, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha dejado la puerta abierta a pedir en bloque que las provincias pasen a la fase 2, a pesar del desfase de fechas entre Guadalajara y Cuenca, que pasaron el pasado 11 de mayo, y las de Toledo, Ciudad Real y Albacete, que entrarán el 18 de mayo.

Una luz verde al cambio de fase que llega con 6.428 positivos, a través de las pruebas PCR, en toda la provincia. Además, en cuanto a las hospitalizaciones, si tomamos como referencia estas últimas dos semanas. Desde el pasado viernes 1 de mayo hasta este viernes se han reducido los ingresados en un 56 % en el conjunto de los seis hospitales de la provincia.

Por el contrario, el número de fallecidos se sitúan en 1.055, tras registrarse 7 defunciones en las últimas horas. No obstante, hay un dato para la esperanza que es el de las altas, puesto que ha sobrepasado la barrera de las 2.000, desde que comenzó esta pandemia.

¿Podré ver a mis familiares y amigos?

Sí, se podrán realizar visitas a familiares y amigos, siempre que vivan en la propia provincia de Ciudad Real. Todo ello, porque la movilidad interprovincial aún no está permitida, a no ser que el desplazamiento sea de estricta necesidad o por razones laborales.

Además, en esta misma fase se permitirán las reuniones sociales de hasta 10 personas, pero sin la presencia de grupos vulnerables. Unas reuniones que se deben de realizar dejando una distancia de seguridad de hasta 2 metros entre los asistentes y se recomienda el uso de la mascarilla. También, se podrá viajar hasta las segundas residencias, sí se encuentran en la propia provincia de Ciudad Real.

¿Podré hacer turismo?

Sí, se podrán realizar escapadas turísticas. Pero, siempre que se realicen en la misma provincia de Ciudad Real. Todo ello, porque los alojamientos turísticos que lo deseen podrán abrir sus puertas. Una apertura que será sin el disfrute de las zonas comunes y con diversas medidas de seguridad.

Con este avance de fase, a partir del 18 de mayo, se podrán visitar algunas de las zonas más turísticas de la provincia, como son Almagro, las Tablas de Daimiel, Las Lagunas de Ruidera o Villanueva de los Infantes, entre otras. De hecho, también se permite la práctica de turismo activo en grupos de hasta 10 personas. Un tipo de turismo para el que se deberá de solicitar una cita previa.

¿Podré tomarme una caña o un chocolate con churros en una terraza?

Sí, podrás tomarte un aperitivo o desayunar en cualquier restaurante, bar o cafetería. Pero, solamente lo podrás hacer en su terraza y deberá de estar ocupada al 50 % de su capacidad. Todo ello, con el fin de que exista una separación de hasta dos mesas entre mesa y mesa. Además, en esta fase 1 esa distancia social se deberá hacer entre los clientes que estén en la misma mesa. También, se podrá acudir a estos establecimientos en grupos de no más de 10 personas.

No obstante, un gran porcentaje de este sector asegura que no abrirá sus establecimientos porque no les va a resultar rentable. También, se eliminarán todos los elementos comunes como los servilleteros o las cartas de los menús. Asimismo, la ocupación de los baños de estos establecimientos será como máximo de una persona y deberán de desinfectarse, mínimo, seis veces al día.

¿Tendré que seguir pidiendo cita previa para ir a un comercio? ¿Abrirán todos los establecimientos?

No, en los comercios minoristas. En este sentido, se podrá acudir a los comercios sin necesidad de solicitar una cita previa. No obstante, estará restringido el aforo de estos establecimientos al 30 % de su capacidad. Un aforo reducido que deberán de indicar en las entradas de los locales. Asimismo, estos establecimientos deberán de ser de menos de 400 metros cuadrados.

No obstante, el propio consejero de Sanidad ha avanzado que los de mayor tamaño, también, podrán abrir. Eso sí, deberán de delimitar, a través de cintas, el espacio de hasta 400 metros cuadrados, quedando sin uso el resto del establecimiento comercial. Además, en este tipo de establecimiento se excluyen los que estén situados en un parque o centro comercial, siempre que no tengan acceso directo e independiente desde el exterior.

Sin embargo, sí que se deberá de pedir cita previa para acudir a las ITV, los concesionarios, los centros de jardinería y los viveros de plantas. A todos estos establecimientos se les permitirá abrir, sea cual sea su superficie comercial, pero se deberá de solicitar una cita previa.

¿Qué ocurre si se me ha caducado la ITV? ¿Pueden ya multarme con la apertura de las ITV?

Desde el sector de las ITVs confirman que se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio competente en la materia para poder recuperar todas las inspecciones atrasadas que no se hayan realizado hasta el próximo 30 de septiembre. Una medida que se espera que se publique en los próximos días. Sin embargo, esta fecha, según este sector, es insuficiente. Todo ello, porque se estima que, por ejemplo, solo en Valdepeñas han dejado de pasarse hasta 12.000 inspecciones en estos dos meses del Estado de Alarma.

En este sentido, si esta ITV ha caducado desde el 14 de marzo hasta la duración del Estado de Alarma no recibirá sanción alguna, ya que tiene ese plazo para poderla pasar. Sin embargo, si esta ITV ha caducado antes del 14 de marzo, sí que podrá ser sancionado.

¿Volverán los mercadillos?

Sí, pero sus puestos de venta estarán limitados al 25% de los que había habitualmente. Una limitación de puestos que busca evitar las aglomeraciones y garantizar las debidas distancias de seguridad. Por ello, se permite que los Ayuntamientos que así lo deseen reanuden estos mercadillos.

No obstante, se indica que se debe dar preferencia a aquellos puestos dedicados a la venta de productos alimentarios y de primera necesidad. También, se subraya que estos puestos eliminen la posible manipulación de los productos por parte de los clientes.

¿Podré ir a misa?

Sí. Desde la entrada en vigor de la fase 1 de esta desescalada se podrán abrir los lugares de culto con hasta el 30 % de su aforo para cualquier celebración religiosa. Además, los velatorios aumentan su capacidad a 10 personas, en espacios cerrados, y hasta 15 personas en espacios al aire libre.

En este aspecto, se podrán celebrar, teniendo en cuenta las limitaciones de aforo, diferentes actos religiosos que acompañaban a diversas festividades en la provincia de Ciudad Real. Unas celebraciones que se deberán de realizar con la debida distancia de seguridad entre los fieles.

¿Podré ir a la biblioteca? ¿Y a los museos?

Sí, se podrán abrir las bibliotecas, tanto públicas como privadas, únicamente para las actividades de préstamo y devolución de obras, lectura en sala, así como para información bibliográfica y bibliotecaria. En este sentido, el resto de actividades que no sean estás, seguirán estando prohibidas en esta fase 1.

Además, se podrán volver a abrir los museos. Sin embargo, estos establecimientos solo podrán proceder a su apertura con un tercio de su aforo habitual para permitir las visitas a la colección y a las exposiciones temporales.

¿Se podrán realizar actos culturales?

Sí, pero con limitaciones de aforo. De este modo, si se realizan en lugares cerrados, no podrá haber más de treinta personas en total y, si son al aire libre, dicho aforo máximo será de 200 personas. Unos eventos culturales que se podrán celebran siempre que se cumpla con ese distanciamiento social.

Unos actos, cuyas entradas, se deberán de vender, preferiblemente, de manera online, con el fin de evitar la propagación del covid-19. Además, no se deben comercializar aquellas butacas entre las que no se pueda garantizar una distancia mínima de dos metros entre espectador y espectador.

¿Puedo usar las instalaciones deportivas? ¿Y los centros deportivos cerrados?

Con la llegada de esta fase 1, se podrá hacer uso de las instalaciones deportivas al aire libre. Unas instalaciones que, únicamente, se podrán usar si se solicita este uso con una cita previa. Además, estas instalaciones podrán ser usadas por un máximo de dos personas y a un tercio de su aforo habitual. Con ello, se podrá practicar deporte acompañado, siempre que no exista ningún tipo de contacto físico.

Asimismo, los centros deportivos cerrados podrán volver a abrir para la práctica de deporte individual, con cita previa y con la proporción de un entrenador personal para cada uno de los clientes. Además, todas las zonas comunes, como es el caso de las duchas, deberán de permanecer clausuradas.

¿Debo usar mascarilla en el vehículo?

Sí y no. No será obligatorio el uso de las mascarillas si todos los ocupantes que van en el vehículo viven juntos, mientras que su uso será obligatorio cuando sus ocupantes no convivan en el mismo domicilio.

¿Se mantienen las franjas horarias de los paseos y la práctica deportiva?

Sí, las franjas horarias fijadas para las localidades de más de 5.000 habitantes seguirán activas, a pesar de pasar a una nueva fase. En este sentido, las comunidades autónomas podrán variar el horario, en función de las altas temperaturas que se puedan producir.

Sin embargo, para acudir a cualquiera de los establecimientos que permanezcan abiertos, no será necesario realizarlo en un horario específico, puesto que no existirá ninguna franja horaria obligatoria para ello.

¿Estará permitida la caza y la pesca deportiva?

Sí. Así lo ha confirmado el consejero de Sanidad y es una de las novedades que entrará en vigor desde el 18 de mayo. Un cambio de criterio por parte del Ministerio de Sanidad, tras la petición de diferentes comunidades, entres ellas Castilla-La Mancha. Con ello, se permitirá la práctica de la caza y la pesca deportiva. Unas actividades que, en un principio, no se contemplaban en esta fase.

Una practica de esta caza y pesca que, evidentemente, solo se podrá realizar en la misma provincia de residencia, sin que exista la posibilidad de trasladarse a otra provincia para disfrutarla.