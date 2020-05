Ayuso considera un "delito" los contratos erróneos de Room Mate y asegura que investigará hasta el final

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz, ha asegurado que la relación del PP con su socio de Gobierno, Ciudadanos, no está dañada pero investigará los contratos erróneos, dependientes de la Consejería de Políticas Sociales, adjudicados a Room Mate "hasta el final" porque "es gravísimo y es un delito hacer esto".

En una videoconferencia con periodistas, desde la Real Casa de Correos, la dirigente regional ha sostenido que no hay "ruptura" con la formación 'naranja' y ha asegurado que las relaciones entre PP y Ciudadanos "son buenas y siguen siendo de confianza por parte de los dos dirigentes de ambas formaciones" a nivel nacional.

"Lo que pasa es que en la Comunidad ha sucedido un hecho gravísimo y yo, desde luego, no me puedo quedar de brazos cruzados y tengo que saber hasta el final que ha sucedido y por qué se ha subido un contrato inexistente, falso, a un Portal de Contratación y una vez que unos periodistas se han hecho con el se ha descolgado", ha remarcado.

A su parecer, esto se ha hecho "para intentar perjudicar la imagen" del empresario dueño de la cadena hotelera, Kike Sarasola, en la que ella se hospeda desde que comenzó la crisis del coronavirus, "que lejos de tener ningún negocio con la Comunidad ha ofrecido voluntariamente muchísimas plazas de hoteles para sanar y cuidar a profesionales sanitarios".

Así como también para dañar su propia imagen, porque tal y como han sucedido las cosas, "puede parecer" que ella tiene "algún tipo de interés o algún tipo de prebenda con este empresario".

"Como responsable máxima de la Comunidad debo saber qué ha sucedido. A mí nadie me ha dado ningún tipo de explicación hasta la fecha de lo que pasa y, sobre todo, insisto por la imagen de la Comunidad", ha indicado, al tiempo en el que ha remarcado que deben demostrar que son "una Administración segura y fiable" y que esto ha sido "anecdótico".

"Necesito saber por qué se ha subido un contrato que no existía, por qué se ha manipulado, por qué han sucedido estos hechos. Lo voy a investigar hasta el final, porque es gravísimo y es un delito hacer esto. Me siento en la obligación de simplemente conocer qué pasa", ha dicho. Por lo demás, en cuanto a la relación de ambas formaciones, ha sostenido que "no hay más que un afán de todos por seguir caminando hacia adelante por tener gobierno de coalición seguros y estables", ha remarcado.

"Lo hice sin ningún tipo de interés"

Sobre el apartamento, Ayuso ha sostenido que con él lo que hay es "un intento de tapar una gestión desastrosa" del Gobierno con un tema que no interesa más que a un medio de comunicación en concreto. Hospedase es ese hotel, tal y como ha defendido, es una decisión que le compete a ella y ha insistido en que con este hotelero no tiene "ningún tipo de interés".

La decisión de irse allí se toma cuando se decreta el estado de alarma y su equipo "no se puede mover con libertad y normalidad con la ciudad de Madrid". En este punto, ha explicado que instala allí "un lugar de trabajo". Posteriormente, ella se contagia de coronavirus y también se hospeda ahí.

"A partir de ahí, yo le pido que si quiere saber los metros cuadrados que hay en este hotel lo miren en el catastro, que depende una página web del Gobierno de España. Si quieren decir que son dos o incluso tres apartamentos, que lo demuestren porque no es cierto. El primero el de arriba ni siquiera se alquila al público", ha dicho, para renglón seguido explicar que, por ello, no se hacen precios al día, sino al mes. La presidenta ha reiterado que ella se lo paga "de su bolsillo".

