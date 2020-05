Así será el cine este verano: Sin estrenos hasta julio, autocines y al aire libre

¿Recuerdas la experiencia de ir al cine? Elegir la película; esperar la cola en la taquilla (esto no nos gustaba tanto); comprar palomitas; buscar la butaca; se apagan las luces y comienzan los tráileres de las películas para culminar, después de unos minutos, con la cinta que habíamos escogido. Parece mentira, pero todo esto lo hacíamos hace apenas dos meses, antes de que estableciera el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, y ahora nos parece de ciencia ficción.

Seguro que estos rituales los volvemos a tener muy pronto, pero todavía es una incógnita saber cómo y cuándo podremos regresar al cine con cierta normalidad. "Estamos esperando a saber cómo serán las medidas necesarias para poder reabrir los cines", asegura Javier Margareto, responsable de los Cines Ortega y Multicines Avenida de Palencia y los Cines Estrella de Ávila, quien además ha recordado que "nosotros abrimos en la fase 2. Abrir 'al tercio' no es rentable. Se está hablando de abrir con un mínimo del 50%". Además, este empresario nos ha contado en la entrevista mantenida en A vivir que son dos días Castilla y León que está seguro de que "no se va a incrementar el precio de las entradas".

Sin estrenos hasta julio

En el mes de marzo, con decenas de películas anunciadas en las carteleras, todo se paró. Dejamos de acudir al cine y muchas de esas películas se estrenaron en plataformas digitales. Ahora mismo, "como las grandes productoras de cine no tienen estrenos importantes, todo hace pensar que no podremos abrir hasta finales de junio. Nuestro mercado es global. Dependemos del resto de territorios para que haya estrenos importantes. El cine sin estrenos no funciona", asegura Javier Margareto.

A pesar de que no podemos ir a ver una película a una sala, el espectador ha seguido viendo producciones en casa, pero este empresario del cine lo tiene claro: "Llevamos dos meses viendo cine en casa, pero la gente va a demandar cine, donde mejor se ve, en el cine. No tiene nada ni punto de comparación con verlo en nuestro salón".

Autocines y cine al aire libre como fórmula para el verano

En esta situación y ante la incertidumbre que genera, los empresarios de las salas de cine han tenido que reinventarse. "Estamos estudiando el cine al aire libre", asegura Javier Margareto. Un formato, el de proyectar películas 'a la fresca' que no es nuevo. Desde hace un tiempo, dos empresarios del cine de Pedrajas de San Esteban, en Valladolid, ya llevan el cine a muchos pueblos.

Otra de las iniciativas que se están poniendo en marcha son los autocines. La empresa Tierra de Sueños Eventos, ha puesto en marcha Autocine Castilla, el primer autocine itinerante de España. Existen autocines fijos, en pueblos y ciudades, pero este no tendrá una ubicación concreta, se moverá por todo el país proyectando películas en su pantalla de 120 metros cuadrados. "Comprarás la entrada en Internet, la validaremos con un código QR sin que te bajes del coche, aparcarás en tu plaza, sintonizarás el audio de la película en la radio de tu vehículo y podrás disfrutar de la película", explica Alberto González, gerente de esta empresa, quien también nos ha asegurado que en el recinto habrá un food truck para los amantes de las palomitas.

Este cine se pondrá en marcha en el mes de junio y funcionará todo el verano. La información sobre las películas y los lugares donde se ubicará, se encontrará muy pronto en su la web de Autocines Castilla.