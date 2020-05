Los centros educativos inician una desescalada llena de incertidumbres

La ejecución de la desescalada comienza a tener más obstáculos que los estrictamente clínicos. En materia de educación se han iniciado las tareas de desinfección en Institutos de Secundaria y FP con la vista puesta en la reincorporación a las aulas –a partir del próximo lunes- de estudiantes de último curso de Bachillerato y Formación Profesional. Para los alumnos la vuelta a clase será voluntaria, no así para los profesores, algunos de cuyos sindicatos se han rebelado contra el plan de la consejería de Educación para la reincorporación del personal docente. Aseguran que no se dan las condiciones de seguridad precisas.

Desde CCOO y ANPE rechazan esa reincorporación a las aulas, y que todo el peso de esa vuelta de parte del alumnado y el profesorado se haya cargado sobre los equipos directivos de los centros educativos, que además de organizar las aulas, los espacios comunes, horarios y turnos, han tenido que proveerse por su cuenta de los materiales de protección: guantes, mascarillas, geles hidroalcohólicos, incluso pantallas de metacrilato para la atención al público.

Alejandra González Pulido, directora del IES Monte Naranco organiza el material de protección que han tenido que pedir desde el propio centro de cara a la reapertura parcial. / Alejadra Martínez

La directora del IES Monte Naranco de Oviedo, Alejandra González Pulido, ha corroborado tanto la preocupación de las familias, que estos días les llaman interesándose por las medidas de seguridad, como la incertidumbre a la que están sometidos los profesores, que tienen muchas dudas ante la voluntariedad de la vuelta a las aulas de los alumnos de los cursos que titulan (2º de Bachillerato, 2º de FP y 4º de la ESO) que serán los que puedan acudir al centro a partir del próximo lunes día 25 de mayo. Que la vuelta a las clases sea voluntaria implica que los docentes tendrán que combinar la enseñanza presencial con la enseñanza on line para los estudiantes que decidan quedarse en casa.

La directora del IES monte Naranco nos ha mostrado in situ como preparaban el centro. Su mayor preocupación no son las aulas, ya que tendrán espacio suficiente, sino como organizar las entradas y salidas, la movilidad por pasillos y escaleras, y el uso de los aseos. Y es que por ejempls pasillos y escaleras no ofrecen espacio suficiente para que los alumnos se crucen guardando la distancia de seguridad de dos metros. En este sentido diseñan circuitos y ordenan el material de protección, además de los turnos de los profesores, a la espera de instrucciones más precisas de la consejería de Educación, ya que no saben ni cuántos profesores se tienen que incorporar, ni cuántos alumnos acudirán a los centros.