"¿Cómo vas a dar clase sin abrazos?

"Hola, queridas niñas y queridos niños. Os quiero decir que ya se ha ido el invierno y ha llegado la primaveraaaaa". Un osito de peluche con los ojos y la boca de la seño Koki Sánchez celebra así el cambio de estación en un vídeo que la propia profesora pasó a sus alumnos de Infantil del colegio Las Nieves de El Puerto de Santa María. En estas semanas de confinamiento los niños han visto convertirse a su maestre en multitud de animales gracias a los filtros de una aplicación de móvil. "Yo he priorizado la diversión", explica, "porque es la manera que tengo de llegar a los niños desde casa y ver cómo están".

Koki Sánchez es una entre los 19.000 docentes de la provincia de Cádiz que, de la noche a la mañana, tuvieron que improvisar nuevas formas de comunicarse con sus estudiantes, nuevos sistemas de educación para los que nadie estaba preparado. Profesores que el 13 de marzo dejaron de ir a clase como sus alumnos y tuvieron que también que confinarse.

"Lo hemos hecho como hemos podido. Tirando de recursos personales y viéndolas venir. No había instrucciones claras, y, ante tanta incertidumbre, le hemos tenido que echar mucha imaginación y ganas", explica Rocío Sepúlveda, del colegio Las Carmelitas de Cádiz. "El trabajo ha sido agotador, nos levantamos una mañana y tuvimos que cambiar nuestra manera de proceder, sin un claro ejemplo donde observar", remarca Francisco Cid, profesor en el Colegio Quintanilla de San Fernando.

Ninguno de los tres, como ninguno de sus compañeros, estaba preparado para lo que venía. Ha sido un proceso de adaptación forzoso en el que todos han tenido que renunciar a algo para intentar que la enseñanza continuara y que los niños sufrieran lo menos posible. Cada uno lo ha hecho como ha podido.

"Yo creé un portal, llamado Quédate en casa y Para el Virus. Aquellas familias que no podían seguir las videoconferencias, les dejé un soporte con las explicaciones grabadas. Si no tenían Internet ni ordenador, lo fui resolviendo con llamadas", detalla Francisco Cid. "Yo me apunté todos los teléfonos de las familias y empecé a enviarles mensajes y vídeos por WhatsApp. Les daba los buenos días, planteaba tareas, seguí el proyecto de Mozart y diseñé actividades factibles de hacer en casa", comenta Koki Sánchez. "Yo siempre estoy acostumbrada a hablar con ellos, así que les he ido mandando mensajes todos los días para que me cuenten qué han desayunado, qué van a comer, si han visto una película", relata Rocío Sepúlveda.

Los tres profesores asumen que el móvil o el ordenador les han ayudado en estos meses, pero nunca podrá sustituir el trabajo de un profesor en su clase, sobre todo, a las edades más tempranas. "Un ordenador no puede sustituir a un maestro", sentencia Sánchez, "porque falta el contacto visual, la observación, lo que permite conocer sus motivaciones, sus preferencias... Ninguna plataforma digital podrá hacer eso". Son los lazos afectivos que defiende también Rocío Sepúlveda o la conexión entre el maestro y las familias que lleva propugnando desde hace años Francisco Cid con su método "Cuestiones de interés".

Los colegios han vuelto a abrir este lunes 18 de mayo. Lo han hecho sin niños. Rodeados de carteles con medidas de seguridad, alfombras desinfectantes, gel de manos, recomendaciones de distancia social... Los tres profesores no se imaginan a sus alumnos en un entorno tan hostil. Como el que se ha difundido en una foto en redes sociales con unos niños aislados en un cuadro pintado en tiza sobre el suelo del recreo. "Poderse se puede hacer", dice Sepúlveda. Cid lanza una pregunta al aire. "¿Cómo vamos a dar clases sin abrazos?".