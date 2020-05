Javier Irureta vivió en el Deportivo su etapa "más agradable" como entrenador

El exentrenador del Deportivo Javier Irureta indicó que la etapa "más agradable" de su carrera como entrenador la vivió en el conjunto equipo coruñés, con el que conquistó los mismos títulos que Scaloni como jugador: una Liga, una Copa del Rey y dos Supercopas.

El técnico destacó, principalmente, haber clasificado al equipo cinco temporadas consecutivas para la Liga de Campeones y se mostró "orgulloso" de acabar muchas campañas por encima del Real Madrid, del Barcelona o de ambos.

Además, advirtió de la dificultad que entrañaba estar "en tres competiciones", como aquel Deportivo.

Pandemia del coronavirus

Sobre la COVID-19, Irureta indicó que el hecho de que "un virus nos pueda ganar en esta vida es una lección de la que hay que aprender". "Hay que respetar a todos, ser generoso y bueno, porque tenemos solo una vida y en cualquier momento se nos puede ir", comentó.

Elogios a Scaloni

Javier Irureta destacó el perfil ganador del seleccionador argentino, Lionel Scaloni, al que tuvo como jugador en el equipo gallego, y al que "ser segundo" no le valía.

Irureta coincidió con Scaloni en el espacio 'Conversas Estrella', en el que repasó una crítica que el argentino le hacía cuando en los discursos en el vestuario recordaba las finales que había disputado como futbolista con el Atlético de Madrid.

"Me decía siempre: míster, no nos cuente cuántas finales ha jugado, sino cuántas ha ganado. Ser segundo para Scaloni no valía nada. Y ser tercero, tampoco. Por eso creo que tenía que estar en todos los equipos. Era muy propositivo. Siempre quería ganar. Es el carácter de muchos argentinos", aseguró el expreparador deportivista.

Además, apuntó que el actual técnico de la albiceleste "tenía ganas de jugar siempre", hasta de "portero" si le "ponías", algo que valoró como "muy positivo".

"Tienes muchas cualidades, sangre de entrenador más que de seleccionador porque te gusta vivir mucho los partidos, estar atento a todo", recordó 'Jabo'.