Ayuso excluye al Colegio de Médicos en su reunión sobre la desescalada

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido este lunes en la Real Casa de Correos, con “representantes de instituciones sanitarias” para abordar la situación de la COVID-19 “ante el proceso de desescalada”. El motivo de la reunión era muy concreto, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quería conocer la opinión y las propuestas de los colectivos profesionales de la sanidad madrileña. Por eso, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso invitó al Colegio Oficial de Enfermería, al de Farmacéuticos y al de Odontólogos. Pero a una cita tan importante, el Gobierno madrileño ha querido excluir a un sector tan esencial y clave, como es el de los médicos. La presidenta madrileña no ha querido recibir al Colegio de Médico de Madrid, es decir, al máximo órgano que representa a 47.000 profesionales sanitarios de nuestra Comunidad.

Desde el Ejecutivo madrileño no aclaran por qué Isabel Díaz Ayuso no ha invitado al Colegio de Médicos de Madrid, tan solo explican que "habrá más reuniones próximamente donde se seguirá viendo a más colectivos y colegios profesionales", aunque no aclaran ni qué colectivos son, ni cuándo serán recibidos.

El presidente del Colegio de Médicos de Madrid no cree que haya una vendetta por su papel reinvindicativo y crítico con la gestión de esta crisis. Según ha explicado a la SER, Miguel Ángel Sánchez Chillón que tarte o temprano les recibirán porque les necesitan: "lós médicos hemos estado en la punta de lanza de esta crisis".

Lo cierto es que el Colegio de Médicos de Madrid ha sido reivindicativo durante esta crisis, entre otras cosas, hace semanas reclamó más personal para la atención primaria para hacer test y rastreos. En la Consejería de Sanidad no ha gustado ese papel crítico, prueba de ellos es que el pasado sábado, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero llegó a decir que: “A veces vemos al Colegio de Médicos haciendo la labor que hacen ya los sindicatos”.