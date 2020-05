El Ayuntamiento de Alcorcón clausura la plaza de las caceroladas

El Ayuntamiento de Alcorcón, ha decretado la clausura de la Plaza Príncipes de España, dónde se producen las caceroladas en el horario de 20 a 23h. En Alcorcón este lunes, un cordón policial intervino para que se encontraran vecinos que participaban en la protesta y otros contrarios a ellas.

El decreto al que ha tenido acceso la Cadena Ser dice que en la Plaza Príncipes de España se "infringen las normas establecidas pues entre las ocho y las once de la noche se producen muchas aglomeraciones, no se respetan los límites establecidos de distancia, la gente permanece paradas sin discurrir, pasear o ejercer actividad deportiva y las autoridades competentes no pueden efectuar medidas de control". Por tanto, para evitar el grave riesgo de salud al exponerse al contagio del covid 19 y su propagación posterior, dice el decreto, "es urgente clausurar el uso público de esta plaza en la franja horaria de ocho a once, al incumplirse reiteradamente con las actuaciones sucedidas en los días pasados las normas previstas en la orden". También dice el decreto que se mantendrá esta clausura mientras persistan estas circunstancias. Un decreto que firma la concejal delegada de Servicios Sociales, Mayores y Salud Pública.

La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, también ha hecho un llamamiento "a la calma y la convivencia en la ciudad" tras la tensión que vivida este lunes 18 de mayo en el municipio al coincidir una cacerolada contra el Gobierno central y una contraprotesta.

"Las que se produjeron ayer, ilegales ambas, no deben volver a celebrarse, ya que se está poniendo en riesgo la salud de todos los vecinos con estas iniciativas", ha subrayado para solicitar a todos los vecinos "responsabilidad, tranquilidad y el cumplimiento estricto de las instrucciones marcadas por las autoridades sanitarias".

La primera edil se refiere así a los hechos tuvieron lugar sobre las 21 horas en la Plaza de los Príncipes, en el barrio de Parque Lisboa de la localidad, al congregarse estos dos grupos en una misma zona.

Fue entonces cuando los agentes decidieron desplegar un cordón policial de cara a prevenir la posibilidad de confrontaciones. En imágenes difundidas en redes sociales, se aprecia cómo se producen gritos y cruces de reproches entre los dos colectivos opuestos bajo la supervisión de varios efectivos.

Así, uno de los grupos portaba enseñas de España y golpeaba sus cacerolas bajo lemas como "libertad" y "Gobierno dimisión", mientras que el otro llevaba banderas republicanas que agitaban al grito de "Alcorcón antifascista".

Por eso, De Andrés ha querido recordar que las medidas que impone estado de alarma son para todos. "Es completamente injusto que se produzcan estos hechos cuando la mayoría de los ciudadanos respetan a diario el confinamiento y los turnos de salida estipulados", ha destacado.

La regidora insiste en el este tipo de acciones pone en "grave peligro" la salud de la ciudadanía de la zona, y, advierte, que "es nuestra obligación actuar para defender la salud de la población".

En la misma línea, ha defendido a los alcorconeros sosteniendo que son "tolerantes y respetuosos". En su mayoría, prosigue, son los que apuestan por la sanidad pública, "los que protegemos a nuestros mayores y exigimos un trato digno en sus residencias", o también los que salen a las 8 de la tarde a las ventanas para aplaudir a los profesionales sanitarios "y a los trabajadores que hacen posible que cumplamos las normas para evitar la propagación del virus".