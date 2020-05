Julia Llopis: "El que más ladra no es el que más razón tiene"

La edil de Acción Social, Julia Llopis, ha respondido este miércoles a las quejas de distintas organizaciones sociales y vecinales de Alicante -como la Asociación de Vecinos de Colonia Requena o el Banco de Cuidados- que acusan al Ayuntamiento de haber abandonado a los barrios más pobres de la ciudad y que han motivado la apertura de una queja de oficio por parte del Síndic de Greuges.

En Hoy por Hoy Alicante, Llopis ha explicado que se han tramitado más de 11.000 fichas sociales desde el inicio de la pandemia, de las que unas 3.600 a fecha de la semana pasada -que "ahora serán ya 4.000"- no habían sido atendidas previamente por los servicios sociales. Una realidad que le "preocupa", admite, y que refleja el alto número de personas y familias que la COVID-19 ha dejado en situación de vulnerabilidad.

En cualquier caso, asegura que tiene "la conciencia muy tranquila" por el trabajo "inmenso" que se ha realizado en la Oficina Municipal de Emergencia Social (OMES) y niega que el Ayuntamiento no haya estado en contacto con las entidades sociales o que no se haya coordinado con ellos el reparto de alimentos en barrios como la Zona Norte. "El 90 % de las personas incluidas en los listados de estas entidades ya estaban atendidas", asegura Llopis.

Además, cuestiona que detrás de estas organizaciones se escondan militantes de partidos políticos como el Partido Comunista. "Eso no puede ser y es lo que me duele", denuncia la edil que, ante las quejas de estas entidades, ha respondido que "el que más ladra no es el que más razón tiene". Posteriormente, durante la entrevista, la edil ha vuelto a utilizar esta expresión, pero sin hacer uso del término "ladrar".



Y sobre las criticas por los problemas del teléfono de la OMES, asegura que "no está saturado" y que hay "capacidad suficiente" para atender las "entre 800 y 1.000" llamadas diarias que entran. “Hemos tenido avalancha al principio pero las emergencias están saliendo todas”, asegura.

"La queja del Síndic la dirige el PSOE, lo tengo clarísimo"

Preguntada por la queja de oficio que ha abierto el Síndic de Greuges para analizar la labor del Ayuntamiento en los barrios más vulnerables, asegura Llopis que "no tiene duda" de que viene auspiciada por el PSOE.

“Tengo muy claro de que hay intencionalidad política”, asegura la edil, que acusa a los socialistas de "exigir sin informarse", pues recuerda que ninguno de los nueve ediles del GMS participó en la reunión telemática que el bipartito realizó con la oposición para dar cuenta de la gestión de la OMES puesta en marcha durante la pandemia.

"Esto está dirigido por el PSOE, lo tengo clarísimo. Al final, cuando uno ve quién dirige el Síndic...", denuncia Llopis, que lamenta que "a ningún municipio se lo han pedido".

Pide disculpas

Tras la entrevista, fuentes del entorno de la edil han transmitido a Radio Alicante las disculpas de Julia Llopis por la expresión recogida en el titular de esta noticia: "El que más ladra no es el que más razón tiene". Unas palabras que "no han sido afortunadas".

En la parte superior de la noticia puedes escuchar la entrevista íntegra con Julia Llopis en Hoy por Hoy Alicante.