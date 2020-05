Mascarillas obligatorias desde este jueves para los jiennenses

Las mascarillas serán de uso obligatorio desde este mismo jueves para el conjunto de la población jiennense. El Gobierno Central ya lo ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y obligará a su uso a los ciudadanos en los momentos en los que no se pueda respetar la distancia mínima exigida de dos metros, lo que en la práctica supone que sea casi imposible poder justificar que no se use este material sanitario.

Para hacernos una idea, con carácter general tendrán que llevarla personas de seis años en adelante en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener los dos metros. Se aplican excepciones a aquellos ciudadanos que presenten algún tipo de dificultad respiratoria o contraindicado por motivos de salud o discapacidad siempre que se pueda justificar. Aparece en el BOE que su uso no será exigible en el desarrollo de actividades que resulten incompatibles. Además, a pesar del uso de mascarilla se deberá seguir manteniendo la distancia de seguridad con otras personas.

Los farmacéuticos

El Presidente del colegio de Farmacéuticos de la provincia, Juan Pedro Rísquez, consultado por Radio Jaén Cadena SER aseguraba respetar esta decisión que considera "tardía" en base a todo el "padecimiento de los últimos meses". También le extrañaba el cambio de rumbo del gobierno que antes consideraba que la mascarilla era prescindible y que ahora pasa a ser obligatoria.

"Parece, del todo, un poco raro que ahora sea obligatoria y hace dos meses no. Pero bueno, es la decisión de la administración sanitaria al respecto. La respetamos y la valoramos como una forma de concienciación de que el problema no se ha acabado y que hay que mantener todo tipo de precauciones debidas hasta que consigamos abatir a esta pandemia definitivamente".

Rísquez aseguraba que no habrá problema de abastecimiento en las farmacias. Recordamos que la normativa se refiere a las denominadas como mascarillas higiénicas de las que hay una disponibilidad "alta" y con un precio tope de 96 céntimos en la farmacia.

En el deporte

La cuestión también podría incidir en el plano deportivo, ya que cada mañana y cada tarde se puede contemplar como cientos de jiennenses practican deporte en distintos espacios y sin respetar las distancias de seguridad. En el BOE no queda excesivamente clara esta cuestión ya que se exime de utilizarlas en el desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de éstas, resulte incompatible su uso, pero no se aclara si esto se adapta al deporte.

La conocida atleta jiennense Lourdes González explicaba a esta redacción que la mascarilla sólo sería aplicable para deportes de muy baja intensidad. Para otros como el running o el ciclismo es prácticamente inviable. "Yo, por ejemplo, cuando salgo con mi niño por la tarde con la mascarilla si voy andando va perfecto pero si tengo que correr detrás de él o empujar la bicicleta la verdad es que me ahogo. Yo no me imagino corriendo con mascarilla. Yo estoy saliendo todos los días a correr por la mañana temprano y no sé cómo lo voy a hacer. Si es obligatorio habrá que ponérsela, pero lo veo complicado”, reconocía González.

El Boletín Oficial del Estado explica que el uso generalizado de mascarillas se justifica con el objetivo de reducir la transmisión comunitaria del coronavirus y está justificado no solo por su alta transmisibilidad, sino también por la capacidad que han demostrado estos elementos de protección para bloquear la emisión de gotas infectadas, muy importante cuando no es posible mantener la distancia de seguridad.