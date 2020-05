Les denúncies dels Mossos per saltar-se el confinament cauen més d'un 60%

Les denúncies dels Mossos per saltar-se el confinament s’han desplomat més d’un 60%, respecte el mes passat. La mitjana de denuncies la primera quinzena d’abril era de 1.424 al dia; al maig s’ha reduït quasi en un terç: 534. Els policies consultats reconeixen a SER CATALUNYA que creuen que “aquestes sancions no tindran recorregut i, per tant, no volen arriscar-se al contagi per no res”. A més, els canvis en la normativa i en les fases, els fan quasi impossible distingir als infractors. “Tothom té una excusa”, expliquen fonts policials.

Els agents estan decepcionats perquè encara no s’ha tramitat cap de les 130.000 denuncies que han posat fins ara per saltar-se l’Estat d’Alarma. Si bé, el departament d’Interior assegura que els hi donaran sortida, els policies dubten i han relaxat el ritme del talonari. Durant l’abril es van arribar a posar més de 1.800 denuncies diàries. Aquest més el dia amb més propostes de sancions, no ha arribat ni a la meitat. En l’última setmana, s’ha arribat al mínim durant la pandèmia. Aquest dimarts 19, els Mossos van denunciar només a 343 persones. Fonts policials relaten que a comissaries i grups de whatsapp, cada vegada és més freqüent el comentari “avui no n’hem posat cap”.

El motiu principal: creuen que la majoria de sancions quedaran en paper mullat i no volen seguir amb el mateix nivell d’exposició en va. “Els companys de Mossos tenen bastant clar que les denuncies que han posat no arribaran enlloc o no es tramitaran i, per tant, ens plantegem: Per què arriscar la salut si tenim molts números que aquestes denúncies acabin en res?”, sentencia el portaveu del sindicat de Mossos, USPAC, Albert Palacio.

És una opinió compatida, que ha anat quallant a tot el cos en les últimes setmanes. Altres fonts sindicals lamenten que han rebut molta pressió institucional, però cap formació jurídica. Fan esment a un document, que va avançar a SER Catalunya, on el cap dels mossos explicava com fer aquestes propostes de sanció per evitar errors de forma.

La desescalada també complica el control policial. Alguns policies reconeixen estar perduts amb els canvis de normativa i consideren impossible controlar a tothom, una opinió que comparteixen bona part dels policies locals consultat. Sobretot en pobles petits amb menys efectius, diuen tenir moltes dificultats per distingir els infractors perquè “ara tothom té una excusa”. “Davant les riuades de gent, que es veuen a algunes hores del dia, només podem patrullar per dissuadir als irresponsables”, explicant des d’un sindicat policial.

Fonts del departament d’Interior reconeixen que tenen moltes denuncies sobre la taula pendents de tramitar i que això els obligarà a re-estudiar com fer-ho perquè saben que necessitaran molts funcionaris. A més, són conscient que arribaran molts recursos perquè, diuen, “molts bufets d’advocats hi voldran guanyar diners”. Tant l’advocacia de l’estat com juristes experts o la majoria d’agents creuen que només prosperaran els casos de desobediència.

Interior justifica l’embús administratiu de diverses maneres: responsabilitzen el ministeri d’Interior, argumentant que a Madrid els tràmits estan aturats, quan el cert és que allà sí que han començat a tramitar sancions. L’altre argument és que volen evitar inseguretat jurídica. És a dir, que no el sancionat no sigui a casa, no rebi la notificació de sanció o no pugui anar a correus a recollir-la per la situació de confinament i, aleshores, es quedi sense temps per recórrer.