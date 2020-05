La comunitat filipina del Raval ha de demanar menjar per primer cop

La comunitat filipina del Raval de Barcelona, la més nombrosa de Catalunya, ha hagut de demanar menjar a les tristes cues de la fam per primera vegada. La crisi del coronavirus ha estat devastadora pels seus membres que treballaven a l'hostaleria o en el servei domèstic o netejant hotels sense contracte o amb contractes de mínims.

Cada dia a la una, a la seu de l'associació AMISS de la comunitat filipina, al carrer Lluna del Raval, reparteixen 220 àpats calents que volen en només 20 minuts. Diuen que no acostumen a demanar ajut als serveis socials "perquè veuen aquest servei com una cosa dolenta que relacionen amb casos de violència domèstica o altres problemes", explica Jossie Rocafort, presidenta de l'entitat. I remarca que "és la primera vegada" que bona part de la comunitat demana menjar.

Es calcula que a Catalunya hi ha uns 25.000 filipins, dels quals 6.000 conviuen al Raval nord i s'estenen cap al Poble-sec de Barcelona. Viuen molt al dia perquè el que estalvien ho envien al seu país o ho destinen al lloguer i a pagar els serveis com l'aigua i la llum. "Nosaltres si podem treballar 24 hores per evitar demanar ajut treballarem 24 hores però ara mateix és impossible", diu Rocafort.

Contractes precaris

S'estima que un 80% de la comunitat filipina que viu al barri treballava a la cuina de restaurants, com a cambrers o netejant habitacions d'hotels i pensions, també en cases particulars com a servei domèstic. Amb la pandèmia han perdut el seu lloc de treball però no només això. El president de l'Associació de Veïns del Raval, Lluís González explica que "els contractes reflecteixen una quarta part de les hores que en realitat han treballat i per tant, les compensacions de l'ERTO seran més baixes". Creu que això tindrà també unes repercussions de futur.

González reclama a l'Ajuntament i a la Generalitat "que estudïin les situacions personals de cada una d'aquestes famílies perquè les entitats ara mateix només poden parar el cop". L'Associació de Veïns del Raval reparteix també menjar envasat al seu local. Setmanalment ajuden a 170 persones de totes les nacionalitats i a unes 50 famílies amb nadons en la majoria de casos donant-los llet de continuïtat.

Una cuina 100% filipina

És tan gran el volum de demanda de menjar que a Barcelona que tenen previst obrir una cuina d'un restaurant filipí, KasaRap, al carrer Consell de Cent, 141, a l'Eixample, que funcionarà amb cuiners voluntaris. "De les 7 a les 12 dedicarem la cuina a preparar aquests menjars i després el local podrà seguir amb normalitat el seu negoci per la resta de clients", explica Jossie Rocafort. Funcionarà sota la batuta del projecte World Central Kitchen, que dirigeix el xef José Andrés, i cuinaran més de 200 àpats cada dia fets a base d'arròs, aquest cop, seguint els costums de Filipines. Andrés, que té a Barcelona el seu homòleg Carles Tejedor, elabora diàriament 5.000 plats des del Fòrum per repartir-los a través del Banc dels Aliments.