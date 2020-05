La Asociación en Defensa da Sanidad pública reclama protocolos para recuperar la actividad asistencial

La Asociación en Defensa da Sanidade Pública reclama que la recuperación de la actividad asistencial no se haga a expensas de fomentar derivaciones a la sanidad privada. Piden que se refuerce el personal sanitario y que se trabaje en ampliar el horario de atención por las tardes.

La Asociacion denuncia que por ahora el SERGAS no ha presentado ningún tipo de protocolo o plan para la recuperacion de la normalidad en el mábito sanitario. Moncho Veras, portavoz, se reconoce preocupado por las decisiones que pueda tomar el SERGAS, y por las prioridades del gobierno gallego: "Feijóo creerá ter todo listo de cara as eleccións, polo tanto moito nos cremos que non haberá cambios, bueno, que fará un cambio na privada en vez na pública."

Fuentes del CHUAC aseguran que la gerencia del área sanitaria de A Coruña-Cee trabaja todavía en ese protocolo.