Vara muestra la "desolación" del PSOE por el pacto con EH Bildu, aunque lo comprende

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha referido a diferentes asuntos de ámbito nacional. El primero de ellos ha sido el apoyo al Estado de Alarma mientras dure las fases de la desescalada. Según el presidente de la Junta “el fenómeno de desescalada por fases está íntimamente unido a la alarma”.

Por ello, debido al “juego de mayorías en el Congreso de los Diputados” y ante la posición de algunos partidos “que se han mostrado contrarios al mantenimiento del estado de alarma” es una de las situaciones que debe resolver el gobierno nacional.

En ese sentido, ante el pacto entre el gobierno de coalición y EH Bildu ha destacado que “a mi, como a cualquier socialista, ver las siglas del PSOE mezcladas con la de EH Bildu me provoca desolación, obviamente, pero también me hubiera producido mucha desolación si no se hubiera podido aprobar el Estado de Alarma” y que entiende que “esa ha sido la razón”.

Vara ha destacado que “antes de juzgar suelo ponerme en el lugar de los demás”, lo que te da “una cierta perspectiva”, por ello no duda de “la defensa, de la integridad de las personas de lo que ha significado este partido y su gente en la lucha contra el terrorismo”. Por ello, “desde la desolación” pero al ponerse en ese sitio a determinar sobre “tomar una decisión para evitar que se cayera el Estado de Alarma”. Esa es la diferencia “entre los espíritus puros que nunca tienen que tomar una decisión y los que están en el tajo y tienen que tomar una decisión”. Para Vara “lo cómodo y lo fácil es situarse siempre de perfil y de lado”.

Por ello, el presidente extremeño ha hecho un llamamiento a la empatía y a ponerse en el lugar del otro para evitar “radicalizar más a la sociedad”.

“Toda la vida de Dios ha habido diferencias entre ministros”

Preguntado por los periodistas sobre el enfrentamiento de los vicepresidentes del Gobierno Nadia Calviño y Pablo Iglesias, el presidente de la Junta de Extremadura ha afirmado que “toda la vida de Dios ha habido diferencias entre ministros” aunque unas veces “se ha sabido más o se ha sabido menos” tanto en gobiernos monocolor “del PSOE o del PP”.

Pero el presidente de la Junta ha mostrado su apoyo a la ministra económica porque “tenemos que defender ante Europa una posición que es al que está defendiendo la vicepresidenta económica porque es la encargada de llevarlo a cabo” y además hay que “cumplir un compromiso político que tenemos con la ciudadanía que es derogar aquellas cosas de la reforma laboral que más han precarizado y han destrozado muchos proyectos personales y familiares”.

De ahí que haya que “hacerlo compatible”, por un lado, cumplir con los compromisos con los ciudadanos y por otro, con la Unión Europea que es de dónde “van a salir muchos de los recursos para hacer las políticas sociales que vamos a llevar a cabo”. Sobre la derogación de la reforma labora “yo no he oído que vaya a ser mañana, ni pasado, ni dentro de un mes.

Ingreso Mínimo Vital

Sobre el Ingreso Mínimo Vital, el presidente de la Junta ha destacado que será complementaria con respecto a la Renta Básica Extremeña, e incluso ha dicho que “ si obviamente Extremadura es una de las regiones de España que tiene a más personas en ese umbral de la pobreza porque la pensiones son más bajas y las rentas son más bajas, lo razonable y lógico es que Extremadura sea una de las principales beneficiadas” de este ingreso.

El hasta que punto será complementaría no lo ha podido precisar el presidente de la Junta de Extremadura y queda a la expensa de lo que determine el gobierno de la nación.