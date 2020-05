Madrid en fase 1: ¿Puedo visitar a mis familiares? ¿Puedo jugar al fútbol?

Desde este lunes 25 de mayo todo el territorio de la Comunidad de Madrid entra a la fase 1 del plan de desescalada diseñado por el Gobierno central. Este cambio implica que una serie de actividades sociales, comerciales y de movilidad vuelven a ser una opción para la población. Algunas de ellas siguen restringidas a las franjas horarias por grupos de edad y riesgo pero otras nuevas no lo están. Todas siguen delimitadas a movimientos dentro de la provincia de Madrid.

¿Puedo visitar a mis familiares?

La nueva fase permite las reuniones de hasta 10 personas en una casa aunque estas no convivan habitualmente. Esto posibilita, por ejemplo, que los nietos puedan ir a visitar a sus abuelos a sus casas y también quedar en la calle con ellos. En todo caso, se recomienda mantener la distancia de seguridad y usar mascarilla.

¿Puedo ir a bares y restaurantes?

Los locales que tengan terraza podrán abrirla al 50% de su aforo y para grupos de 10 personas o menos. Los bares todavía no pueden servir en las mesas interiores y para las mesas exteriores deben garantizar una distancia mínima de seguridad de dos metros. Las franjas horarias que delimitan cuándo y quién podía salir de casa para pasear o hacer deporte no se aplican para las salidas a bares y restaurantes. No es obligatorio, pero reservar mesa es muy útil para poder ir a una terraza.

¿Puedo quedar con mis amigos en la calle?

Las reuniones en la calle entre personas que no convivan juntas están permitidas. Los grupos deberán ser de 10 personas o menos y deberán guardar la distancia de seguridad entre sí. El uso de mascarilla es obligatorio en los espacios abiertos donde no se pueda mantener una distancia de dos metros entre las personas.

¿Puedo jugar al fútbol?

La fase 1 permite las actividades deportivas al aire libre en instalaciones públicas aunque se obliga a guardar la distancia de seguridad. Por tanto, deportes como el fútbol o baloncesto todavía siguen prohibidos, siempre que no se practiquen individualmente. Otros deportes que permiten la distancia entre jugadores sí están permitidos, como el tenis o el atletismo. No está permitido usar un vehículo a motor o el transporte público para ir a hacer deporte, salvo para jugadores federados.

¿Puedo ir al cine, al teatro o a un museo?

Los museos podrán abrir sus puertas con una limitación de aforo del 30 al 50%, según lo estipule cada comunidad autónoma. Los teatros y cines también estarán abiertos siempre a un tercio de su aforo aunque con diferencias entre espacios abiertos y cerrados: si son al aire libre, la capacidad máxima es de 200 personas y si son interiores, el límite es de 30. Las salas de conciertos se rigen por las mismas normas que cines y teatros.

¿Puedo ir a mi segunda residencia?

Los movimientos dentro de la misma provincia están permitidos en la fase 1. Esto implica que se puede viajar a una segunda residencia que esté dentro de la Comunidad de Madrid, aunque hay que tener en consideración la capacidad de absorción de población de los centros de salud de municipios pequeños. Para viajar en un vehículo privado hay que tener en cuenta si los pasajeros conviven de forma habitual: si todos los ocupantes del coche viven juntos, pueden ocupar todas las plazas y no tienen que usar mascarilla; si los viajeros no conviven, tienen que usar mascarilla y el máximo por fila de asientos es de dos personas.

¿Puedo comprar en las tiendas de siempre?

Los comercios de 400 metros cuadrados o menos pueden abrir al 30% de su aforo si no están en un centro comercial, que permanecerán cerrados, y atender sin cita previa. Se incluyen administraciones de lotería y viveros de jardinería. Los mercadillos podrán abrir si lo permiten los Ayuntamientos pero siempre con un máximo del 25% de los puestos. Las rebajas y promociones están permitidas.