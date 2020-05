Podemos denuncia a Díaz Ayuso y pide su suspensión como diputada por vivir en un apartahotel de lujo

Unidas Podemos ha denunciado en la Asamblea a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por incumplir el reglamento del Parlamento madrileño por el presunto "trato de favor" que ha recibido gracias a las condiciones ventajosas del apartahotel de lujo en el que vive y trabaja desde el inicio de la crisis. Este grupo parlamentario ha pedido la suspensión de Isabel Díaz Ayuso como diputada por aceptar regalos del empresario Kike Sarasola, algo que está completamente prohibido para todos los diputados. Concretamente, el artículo 27.5 expone que "los Diputados no aceptarán regalos, como consecuencia de su actividad parlamentaria, cualquiera que sea su naturaleza, que superen los usos habituales, sociales, de cortesía o de naturaleza institucional, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones".

Rebaja de más del 60% en el apartamento de lujo

En su escrito, Podemos denuncia que el empresario de Room Mate le hizo una rebaja de más del 60% en el precio de los apartamentos en los que se aloja. "Este claro trato de favor, supone un incumplimiento de los deberes de la presidenta Ayuso como diputada", denuncia la portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra.

"Cuando estalló el caso ella misma respondió que lo pagaría de su bolsillo y cuando le preguntamos que cuánto pagaría, respondió que tenía una rebaja, que ella no iba a pagar el total del coste de esos servicios. Bueno, pues el total del coste son miles de euros y la rebaja que está obteniendo Isabel Díaz Ayuso en su estancia en estos meses en el Room Mate es de miles de euros, casi 5.000 euros", apunta Isabel Serra.

Ahora la Mesa de la Asamblea de Madrid tendrá que decir (el próximo lunes) si da traslado de esta denuncia a la Comisión de Reglamento, la única comisión donde, por cierto, la izquierda tiene mayoría. Si la sanción prosperase, la presidenta madrileña podría ser suspendida como diputada entre 15 y 30 días.

Con este paso Podemos no solo busca una sanción contra Isabel Díaz Ayuso. También podría tener acceso a toda la información que hasta ahora no se ha hecho pública, como, por ejemplo, el contrato de servicio de ese apartamento. Esto es así porque antes de decidir si Isabel Díaz Ayuso debe ser sancionada, la Mesa de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado deberá nombrar a un diputado como "instructor" que podrá iniciar diligencias necesarias para esclarecer si debe ser o no sancionada, y eso incluye solicitar las pruebas que sean necesarias.

En contra de lo que defendió siempre en público, Isabel Díaz Ayuso no se aisló en un apartahotel para su superar su contagio por COVID-19, realmente la presidenta madrileña se trasladó a un apartahotel de lujo días antes de saber que estaba contagiada, tal y como avanzó la SER.

Isabel Díaz Ayuso disfruta de unas condiciones muy ventajosas, por un apartamento de lujo junto al Teatro Real, paga 80 euros al mes con parking incluido, además del servicio de vigilancia y limpieza. El precio real era de 200 euros la noche, según reconoció a la SER, el propio empresario Kike Sarasola, pero pactaron ese precio reducido porque su inquilina cerró un contrato de “larga estancia”. Como ya informó la SER, la presidenta madrileña no tiene previsto abandonar ese piso hasta la Fase 2.