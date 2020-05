Las enfermeras y celadores de Urgencias de Atención Primaria se sienten desaprovechados

La Consejería de Sanidad anunció el 26 de marzo la “reordenación” de la Atención Primaria, un proceso que liberó profesionales para otras tareas, como el recién inaugurado hospital de campaña de IFEMA. Entre los profesionales que pusieron en marcha esa instalación, definida reiteradamente por Díaz Ayuso como el “hospital milagro”, están los trabajadores del SUMMA 112, que cubrían las noches y el fin de semana en el recinto ferial, como venían haciendo en los llamados SUAP, las Urgencias de Atención Primaria.

Casi dos meses después aún no se ha revertido esa reorganización, ni tampoco se ha dicho si va a ser permanente. Decenas de consultorios -no son siempre los mismos- siguen cerrados o con horario limitado y los SUAP no tienen aún fecha de reapertura. Lucía, pide usar nombre ficticio para evitar represalias laborales, es una de las enfermeras del SUMMA 112 que estuvo destinada en IFEMA y ahora está de vuelta a un SUAP, pero no para hacer tareas asistenciales. Su única misión es informar a los ciudadanos que se acercan a la instalación de que está cerrada y no puede hacer nada por ellos. “Nunca he ido con miedo a mi trabajo y ahora voy con miedo porque me paso la noche sola”, denuncia. La situación, reconoce, le provoca agobio: “Estamos totalmente vendidos cuando suena el timbre: si no abres la puerta, malo, porque es denegación de auxilio; y, si la abres, no sabes lo que te vas a encontrar”.

La Consejería de Sanidad no ha despejado aún el futuro de estos centros. Nada que vaya más allá de ese “repensar” el sistema sanitario, que han anunciado Ayuso y su consejero, el también popular Enrique Ruiz Escudero. Un portavoz del departamento asegura que “el SUMMA 112 mantiene la estrategia de apostar por el refuerzo de la atención domiciliaria -hasta 20 unidades más, dice- para atender las urgencias allí donde se producen, que sigue siendo mayoritariamente en el domicilio”, pero no concreta si se trata de un planteamiento coyuntural o si se va a prolongar en el tiempo. Unas explicaciones que no solventan las dudas de Lucía: “No puedo entender que, con la necesidad de enfermeras que hay, nos tengan abandonados toda la noche solos para informar. Yo quiero trabajar”, insiste.

Las explicaciones de la Puerta del Sol tampoco satisfacen a la oposición, que viene reclamando la reapertura de este servicio de forma inmediata. Un asunto que los socialistas quieren llevar al Pleno de la Asamblea de esta semana. El diputado José Ángel Gómez-Chamorro ya ha registrado una pregunta en la Cámara en la que pide concreción al Ejecutivo: “¿Qué fecha tiene prevista el Consejo de Gobierno para que los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) estén operativos en su totalidad?”.

También los representantes de los trabajadores quieren un horizonte. “Están solos y sin protección para hacer de vigilantes, para lo que no están capacitados”, denuncia Rosa López, presidenta del sindicato SUMMAt. Esta organización, mayoritaria en el servicio, cree que el problema de base es la falta de personal y que eso afecta directamente al servicio que reciben los madrileños. “Tenemos que poder atender las noches, los fines de semana y los festivos a los ciudadanos y para eso hay que cubrir y contratar a gente para que estos centros se puedan abrir de una vez por todas”, demanda esta dirigente sindical que la pasada semana se lo pidió por carta al consejero. De momento no tiene respuesta.