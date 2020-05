Vuelve la zona azul a Manzanares

El Ayuntamiento de Manzanares ha reanudado el servicio de la Zona Azul este lunes. Un servicio que fue de los últimos en suspenderse en la provincia de Ciudad Real. De esta forma, este estacionamiento regulado ha mantenido inactivo desde el pasado 11 de abril hasta el 24 de mayo. Una reanudación de este servicio con "todas las garantías de seguridad para evitar el contagio de la covid-19", tal y como ha indicado la portavoz del gobierno municipal, Beatriz Labián.

Con ello, los usuarios de esta zona azul deberán de volver a abonar las cuotas de estacionamiento. Sin embargo, no ha sido el único anuncio realizado en el pleno de este mes de mayo en Manzanares. Un pleno que se realizaba de forma presencial, con las debidas distancias de seguridad y con el uso obligatorio de la mascarilla. En este pleno, el alcalde de la localidad, Julián Nieva, ha avanzado que se han multiplicado por cinco las ayudas para la alimentación, procedentes de la Diputación, en esta localidad. En este aspecto, se ha pasado de unas 80 en febrero a más de 400 en lo que llevamos del mes de mayo.

Una situación económica vulnerable para diversas personas de esta localidad, de la que Nieva espera que sea algo transitorio. Todo ello, porque, también, se han incrementado las ayudas del plan de acción social local. Unas ayudas que, en febrero, recibieron hasta 20 personas y, en este mes de mayo, se contabilizan más de 80.

Ayudas a los comercios, Hostelería y familias numerosas

En este aspecto, se ha aprobado una bonificación en la cuota del ICIO de hasta un 95 % para las obras de adaptación y reforma de locales de restauración o comercio en general. Será para todas las solicitudes que, con el objetivo de garantizar las medidas sanitarias de prevención, se presenten hasta finales de mayo del próximo año, de 2021.

También, ha salido adelanta la posibilidad de instalar expositores de mercancía en la calle para incentivar las compras. Por ello, se ha aprobado la exención en la tasa por instalación de puestos en horario comercial durante los viernes de todo un año, entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Durante el horario de apertura al público, los comercios podrán ocupar la calle con mesas, percheros y otros elementos similares para la exposición de sus productos. La longitud máxima de la ocupación no excederá el ancho de la fachada del establecimiento, mientras que su fondo no excederá un metro y, en el caso de las aceras, la mitad de su ancho.

Un pleno en el que también se ha dado luz verde a la modificación del IBI con dos objetivos. Por un lado, ante la construcción de centrales de energía solar fotovoltaica de importantes dimensiones, para adecuar el tipo impositivo de los bienes de características especiales a esta nueva situación. Por otro, se va a bonificar este impuesto a las familias numerosas por su vivienda habitual. Una bonificación que será del 100 % en aquellos casos que la vivienda habitual no tenga un valor catastral superior a 100.000 euros y cuyas rentas netas anuales no excedan de multiplicar 6.500 euros por el número de miembros que conviven en dicha vivienda. Por ejemplo, si la familia numerosa es de 5 miembros, la renta anual no deberá ser mayor a los 32.500 euros.